EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Hinter den Erwartungen liegende vorläufige Ergebnisse des dritten Quartals 2023 machen Anpassung der Jahresprognose auf Ertragsebene notwendig

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

pferdewetten.de AG: Hinter den Erwartungen liegende vorläufige Ergebnisse des dritten Quartals 2023 machen Anpassung der Jahresprognose auf Ertragsebene notwendig



07.11.2023 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Hinter den Erwartungen liegende vorläufige Ergebnisse des dritten Quartals 2023 machen Anpassung der Jahresprognose auf Ertragsebene notwendig

Düsseldorf, 7.11.2023

Die pferdewetten.de AG hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatz von 15,1 Mio. Euro erzielt. Das ist ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichswert von 10,6 Mio. Euro. Das EBITDA blieb nach neun Monaten mit -7,2 Mio. Euro dagegen deutlich hinter den Erwartungen zurück (Vorjahresvergleichswert: -1,7 Mio. Euro). Insbesondere der bereits für das dritte und vierte Quartal erwartete Ergebnisumschwung trat noch nicht ein, sondern wird sich ins Jahr 2024 hinein verzögern. In den Ertragszahlen addierten sich im dritten Quartal eine überraschend schwache Ertragsentwicklung im Segment der Pferdewette sowie eine unerwartet schlechte Entwicklung des sogenannten Hold, also der Wetteinsätze abzüglich der Wettgewinne, im Sportwetten-Segment. Diese Effekte kumulierten mit der ohnehin erwarteten negativen Ertragsentwicklung aufgrund der hohen Vorlaufausgaben beim Ausbau der Retail-Kette. Gleichzeitig liegt die pferdewette.de AG beim Ausbau der Retail-Kette gemessen an der Shop-Zahl von derzeit 93 im Plan. Die Verzögerungen bei den Eröffnungen im ersten Quartal, die mittlerweile nachgeholt sind, lassen sich ertragsseitig in diesem Umfeld 2023 nicht mehr kompensieren.

Vor diesem Hintergrund und da sich der Oktober 2023 ertragsseitig ebenfalls sehr schwierig gestaltete, muss die pferdewetten.de AG ihre Ertragsprognose sehr deutlich anpassen. Bisher war das Unternehmen von einem EBITDA in der Bandbreite von -2,3 Mio. Euro bis -3,3 Mio. Euro und der Erwartung, eher am unteren Rand der Prognose zu landen, ausgegangen. Die neue EBITDA-Prognose wird mit Veröffentlichung der finalen Zahlen für die ersten neun Monate am 14. November 2023 bekanntgegeben. Alle weiteren Prognosen 2023 wie ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und 114 Shops in Betrieb bis Jahresende können dagegen bestätigt werden.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de