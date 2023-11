Finanzministerium - Asylentlastung für Länder und Kommunen von 3,5 Mrd Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Asylkompromiss von Bund und Ländern entlastet Länder und Kommunen nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums um etwa 3,5 Milliarden Euro.

In dem vom FDP-Politiker Christian Lindner geführten Ministerium wurde am Dienstag auf die Pro-Kopf-Pauschale von 7500 Euro je Asylerstantrag verwiesen. Hinzu komme, dass Asylbewerber Leistungen analog zum Bürgergeld erst nach 36 statt derzeit 18 Monaten beziehen könnten. Damit seien auch geringere Gesundheitsleistungen verbunden. Zudem würden Leistungen für Schutzsuchende in Gemeinschaftseinrichtungen angepasst. "Auf der Basis der Zugangszahlen 2023 bedeuten diese Maßnahmen zusammengenommen eine Entlastung für Länder und Kommunen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro", hieß es im Ministerium. Im ersten Halbjahr 2024 werde der Bund den Ländern eine erste Abschlagszahlung von 1,75 Milliarden Euro leisten.

