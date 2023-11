Modehändler Madeleine erwartet Ende der Geschäfte zum Jahresende

ZIRNDORF (dpa-AFX) - Der insolvente Damenmode-Händler Madeleine wird voraussichtlich zum Jahresende seinen Geschäftsbetrieb einstellen. Die letzten verbliebenen potenziellen Investoren hätten sich aus dem Verkaufsprozess zurückgezogen, erklärte Geschäftsführerin Daniela Angerer am Dienstag den Schritt. Zudem müsse man allen etwa 200 verbliebenen Mitarbeitern kündigen. Ein Großteil sei bereits ab dem 1. November freigestellt.

Das Unternehmen hatte im August einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Am 1. November war das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden.

"Um Madeleine eine Zukunftsperspektive zu geben und das Unternehmen neu und vor allem digitaler ausrichten zu können, war und ist aber der Einstieg eines Investors eine zwingende Voraussetzung", sagte Angerer. "Ohne Investorenlösung musste ich deshalb die schwere Entscheidung treffen, den Geschäftsbetrieb bei Madeleine Stand jetzt mit Ablauf des Monats Dezember einzustellen." Auch die Kündigungen seien unumgänglich.

In den vergangenen Wochen habe sie mit verschiedenen potenziellen Investoren verhandelt, sagte Angerer. "Leider kam es bis heute aber nicht zu einem positiven Abschluss der Verhandlungen und derzeit kann realistischerweise auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich noch ein Investor findet." Unter anderem habe die allgemein herausfordernde Situation in der Modebranche zu Zurückhaltung bei den Investoren geführt./ruc/DP/ngu