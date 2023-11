Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Tarifflucht

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Tarifflucht:

"Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Tarifbindung jedoch ein gewichtiges Argument beim Werben um Arbeitskräfte. Nur wer gut bezahlt, bekommt auch die besten Leute. Zudem darf man nicht vergessen, dass der private Konsum eine der wichtigsten Stützen der Volkswirtschaft ist. Nur wer gut verdient, kann auch Geld für die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen ausgeben. Dies gilt sowohl vor als auch nach dem Renteneintritt. Wer vom Mindestlohn sein Dasein fristet, kann sich keine Bioprodukte von der regionalen Landwirtschaft leisten oder eine Fotovoltaikanlage aus deutscher Produktion. Wer wenig verdient, der muss vom günstigsten Anbieter kaufen. Und der sitzt in der Regel nicht in Deutschland. Mit Tarifflucht schneiden sich Unternehmen auch ins eigene Fleisch."/yyzz/DP/he