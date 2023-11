Pressestimme: 'Südwest Presse' zur deutschen Außenpolitik

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur deutschen Außenpolitik:

"Der Nahostkrieg führt unserem Land gerade eindrücklich vor Augen, dass die deutsche Außenpolitik an einer Weggabelung angekommen ist. Für ihre künftige Glaubwürdigkeit kommt es darauf an, dass sie die richtige Abzweigung nimmt. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn wie soll die deutsche Politik umgehen mit der Gemengelage aus innen- und außenpolitischen Zwängen? Soll sie zum Beispiel riskieren, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei seinem Besuch in der kommenden Woche seine Lobpreisung der Hamas auf deutschem Boden wiederholt? Oder durch eine Ausladung einen Affront riskieren? Es ist mühsam, wenn man wie im aktuellen Konflikt keiner klar vorgegebenen Schneise folgen kann. In der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie jedenfalls ist zum Konflikt nur ein Verweis zu finden: die Verantwortung für das Existenzrecht Israels."/yyzz/DP/ngu