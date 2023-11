S&P 500®- Beste Woche des Jahres

In der vergangenen Woche erlebten die amerikanischen Standardwerte ein dynamisches „reversal“. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 5,9 % zu Buche – gleichbedeutend mit dem stärksten Wochengewinn des Jahres. Überhaupt: Derart dynamische Wochen sind äußerst selten. Seit Beginn des Jahrtausends kam es auf Wochenbasis nur 29 Mal zu einem Kurszuwachs in dieser Größenordnung. Bei 1.244 Wochen seit Anfang 2000 entspricht das gerade einmal 2,3 % der Zeit. Charttechnisch brachte diese Entwicklung die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.250 Punkten). Dank dieser Weichenstellung können Anlegerinnen und Anleger zunächst von einem Fehlausbruch auf der Unterseite ausgehen, zumal der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Andererseits hat der S&P 500® zuletzt zwei Aufwärtskurslücken hintereinander gerissen (untere Gapkanten bei 4.320 bzw. 4.246 Punkten) – ein Indiz, dass die amerikanischen „blue chips“ in den letzten Tagen bereits einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen haben. Übergeordnet markieren die Haltezone bei 4.200 Punkten bzw. die obere Begrenzung einer möglichen Flagge (akt. bei 4.423 Punkten) die strategischen Leitplanken.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

