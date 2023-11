TAGESVORSCHAU: Termine am 8. November 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. November 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: Basler, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 h Call) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (14.00 h Pk) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.15 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 h Analystencall, 11.30 h Pk mit Strategie-Update für die Jahre bis 2027, 14.00 h Pk mit CEO) 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Branicks Group, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analysenkonferenz) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 18.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen (10.00 h Pk) 07:30 DEU: Synlab, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, 9Monatszahlen 07:45 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 LUX: RTL Group, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Hawesko, Q3-Zahlen 08:00 DEU: PWO, 9Monatszahlen 08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Bertelsmann Q3-Zahlen 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Q3-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen 17:45 NLD: Airbus, 9Monatszahlen (18.30 Pressecall, 19.30 h Analystencall) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen 22:00 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Knaus-Tabbert, Q3-Zahlen ESP: Telefonica, Capital Markets Day, Madrid USA: Biogen, Q3-Zahlen USA: Moderna AI Day TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 JPN: Frühindikatoren 9/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig) 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 9/23 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 11/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/23 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: «Wirtschaftsweise» legen Jahresgutachten 2023/24 vor + 12.00 Pressestatement Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Übergabe des Jahresgutachtens in Anwesenheit von u.a. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil + 14.30 Pk 09:30 DEU: Fidelity International, Aktienausblick 2024 - Mit welchen ETF-Strategien ins neue Jahr? 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg 10:00 DEU: Pk von Logistikverbänden und Lkw-Herstellern zu Rahmenbedingungen für mehr Klimaschutz im Lastwagenverkehr mit Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV), Martin Daum, Vorstandschef Daimler Truck, Alexander Vlaskamp, Vorstandsvorsitzender MAN, Berlin 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes Technik des Einzelhandels (BVT) u.a. mit Zahlen und Fakten der Branche sowie Highlight-Produkten des Jahres, Köln 11:00 DEU: TransVer Day 2023 des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 13:30 DEU: Eröffnung der Elektrolyseu-Fertigung von Siemens Energy und Air Liquide mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, hochrangigen Vertretern der deutschen und französischen Politik sowie Christian Bruch, Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy 15:00 EUR: Treffen der Euro-Gruppe JPN: Treffen der G7-Außenministerinnen und -Außenminister in Japan, Tokio

