Bundesbank-Präsident Nagel - Zinserhöhungspause gerechtfertigt

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält die beschlossene Pause bei den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) für angemessen.

Die EZB hatte auf ihrer jüngsten Sitzung in Athen die Schlüsselsätze nach zehn Erhöhungen in Serie auf ihrem derzeitigen Niveau belassen. "Dies scheint gerechtfertigt, da wir einen angemessenen Grad der Straffung erreicht haben und der Inflationsdruck in den letzten Monaten etwas nachgelassen hat", sagte Nagel am Dienstag auf einer Veranstaltung in London laut Redetext. Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 14. Dezember.

Die Inflation sei immer noch zu hoch, sagte Nagel, der Mitglied im EZB-Rat ist. In den jüngsten Konjunkturprognosen der EZB werde davon ausgegangen, dass die Teuerung im Euroraum über den ganzen Vorhersagezeitraum hinweg über dem EZB-Ziel liegen werde. "Ein lebhaftes Lohnwachstum in Verbindung mit einem sinkenden Arbeitskräfteangebot wird den Druck aufrecht erhalten." In ihren neusten Projektionen vom September rechnen die EZB-Volkswirte damit, dass die Inflationsrate 2024 auf 3,2 Prozent sinken wird nach erwarteten 5,6 Prozent in diesem Jahr. Für 2025 erwarten sie eine Rate von 2,1 Prozent, die damit immer noch einen Tick über dem EZB-Ziel liegen würde. Zuletzt hatte sich der Preisschub deutlich abgeschwächt: Im Oktober lag die Teuerungsrate nur noch bei 2,9 Prozent. Im Herbst 2022 hatte sie zeitweise bei mehr als zehn Prozent gelegen.

"Wie wir wissen, brauchen geldpolitische Maßnahmen eine gewisse Zeit, bevor ihre volle Wirkung sichtbar wird", sagte Nagel. Die Aussichten seien mit großer Unsicherheit behaftet. Es gebe immer noch das Risiko, dass die Inflationsaussichten höher ausfallen könnten als erwartet. Nagels Fazit: "Es ist unbedingt erforderlich, wachsam zu bleiben."

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)