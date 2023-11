Dax im Minus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Im frühen Handel ging es um 0,29 Prozent bergab auf 15.108,76 Punkte. Dem deutschen Leitindex mangelte es wie schon an den beiden Vortagen an positiven Impulsen, um die Rally aus der Vorwoche wieder aufzunehmen. Der MDax stieg zur Wochenmitte um 0,50 Prozent auf 25.232,95 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen lag moderat im Minus.