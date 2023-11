EQS-News: ID Finance Gruppe erzielt einen Umsatz von 132 Mio. € in den ersten neun Monaten nach rekordhohen Kreditvergaben von 282 Mio. €

Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

ID Finance Gruppe erzielt einen Umsatz von 132 Mio. € in den ersten neun Monaten nach rekordhohen Kreditvergaben von 282 Mio. €



08.11.2023

Die Vergabe neuer Kredite in Spanien und Mexiko erzielte ein Rekordhoch von 282 Mio. €, trotz des aktuell herausfordernden Umfelds mit hohen Zinsen.



Das Kreditgeschäft in Spanien bleibt die Hauptquelle der Rentabilität der Gruppe, mit einem Nettogewinn von 7,3 Millionen Euro in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 und stärkt somit weiterhin die Kapitalposition des Geschäftsbereichs. 8. November, 2023 – Die ID Finance Gruppe, ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz von 130 Millionen Euro gemeldet. Trotz des herausfordernden Umfelds steigender Zinssätze gelang es der Gruppe, einen Rekordwert an Verbraucherkrediten in Höhe von 282 Millionen Euro zu verzeichnen. Spaniens finanzielle Stärke Das Geschäft mit Verbraucherkrediten in Spanien zeichnete sich als Hauptgewinnträger der Gruppe aus und brachte in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 einen Nettogewinn von 7,3 Millionen Euro ein. Die Kreditvergabe in Spanien machte 191 Millionen Euro aus. Die positive Leistung auf diesem Markt hat die Kapitalposition von ID Finance weiter um 4 Prozentpunkte gestärkt und somit die Eigenkapitalquote weiter auf 28% gefestigt. Diese Steigerung spiegelt nicht nur die starke Leistung und Marktnachfrage wider, sondern unterstreicht auch das Engagement der Gruppe, das Gleichgewicht zwischen aggressivem Wachstum und Rentabilität zu wahren. Darüber hinaus übersteigen die erreichten Kapitalisierungs- und Rentabilitätsniveaus in Spanien die Verpflichtungen des Unternehmens, die in den Verpflichtungen seiner Euroanleihe (an der Frankfurter Börse notiert) festgelegt sind, eine Eigenkapitalquote von mindestens 15 % (derzeit 28 %) und eine Zinsdeckungsquote von 1,5 Mal (derzeit mehr als 3,5 Mal) zu halten. Plazo, die Finanz-Wellness-App von ID Finance Darüber hinaus hat die Finanz-Wellness-App Plazo seit Beginn des Jahres ihre Position auf dem spanischen Markt weiter gestärkt, mit einer Nutzerbasis, die nun 150.000 übersteigt. Außerdem hat Plazo sein Produktangebot kontinuierlich erweitert und bereits mehr als 12.000 Kreditlinien vergeben. Starke Verbesserung der Leistung in Mexiko Mexiko, ein weiterer Schlüsselmarkt für ID Finance, verzeichnete eine positive Geschäftsentwicklung mit neu vergebenen Krediten in Höhe von insgesamt 91 Millionen Euro, was das Vorjahresniveau um 17 % übersteigt. Die daraus resultierenden Einnahmen ergaben in den ersten neun Monaten einen Gesamtbetrag von 42 Millionen Euro. Während das Unternehmen ein anhaltendes Wachstum zeigt, konzentriert es sich weiterhin auf die Rentabilität und konnte einen Nettogewinn von 0,8 Millionen Euro erzielen, was eine große Verbesserung der Qualität des Kreditportfolios signalisiert. Angesichts des Erfolgs von Plazo auf dem spanischen Markt hat ID Finance bereits eine erste MVP-Version von Plazo in Mexiko eingeführt, die derzeit getestet wird, um die Markteignung sicherzustellen und sie auf die Skalierung in diesem vielversprechenden Markt vorzubereiten. Stabile finanzielle Position zur weiteren Wachstumsförderung In einem wirtschaftlichen Umfeld, das durch einen allgemeinen Rückgang der Fintech-Finanzierung gekennzeichnet ist, ist ID Finance Spanien gut positioniert, um weiteres Wachstum zu fördern, nachdem es erfolgreich eine Investition von 30 Millionen € von Kingsway Capital, einem prominenten Britischen Vermögensverwalter, gesichert hat. Ebenso hat das mexikanische Geschäft seine finanzielle Position zu Beginn dieses Jahres mit einer Kreditfazilität von 30 Millionen Dollar von dem US-Vermögensverwalter SR Alternative Credit gestärkt. Diese strategischen Finanzpartnerschaften sind ein Zeugnis für die Fähigkeit der ID Finance Group, trotz herausfordender Marktbedingungen bedeutende Investitionen anzuziehen und somit weiteres Wachstum zu liefern. Boris Batin, Mitgründer von ID Finance, erklärte: „Die bemerkenswerte Leistung der ersten neun Monate des Jahres ist das Ergebnis des Engagements unseres Teams, den Kunden die besten finanziellen Lösungen auf dem Markt anzubieten. Sie spiegeln die Wirksamkeit unseres Geschäftsmodells wider sowie unsere Fähigkeit, über die Zeit hinweg ein anhaltendes Wachstum zu erhalten, während unsere Bemühung weiterhin daruf zielen, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu bewahren und damit den Wert von ID Finance für unsere Aktionäre zu maximieren. Wir sind stolz darauf, den Markt mit unserem Engagement für verantwortungsvolle Kreditvergaben anzuführen und freuen uns darauf, diesen Weg des Wachstums und der Stabilität fortzusetzen.“ Über die ID Finance Gruppe https://idfinance.com/ ID Finance ist das führende Fintech-Unternehmen für alternative Kreditvergabe in Spanien und Mexiko, und hat sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert. Mit seinem Engagement für verantwortungsbewusste Praktiken, hat das Unternehmen beständig gute finanzielle Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die höchsten Standards für Integrität und Kundenzufriedenheit eingehalten. Sechs Jahre in Folge wurde das Unternehmen als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa im FT1000-Ranking gelistet. Im Jahr 2021 führte es in Spanien seine Financial-Wellness-App Plazo ein, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, eine größere Kontrolle über ihre Finanzen zu erlangen und ihre finanzielle Stabilität zu verbessern. Top of Form Mit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Katia Ballano Göring PR & Communications Manager ID Finance +34 649 799 327 katia.ballano@idfinance.com Legal notice I PrivacyPolicy

