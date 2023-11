EQS-News: Pine Investments GmbH Kaufangebot an die Wertpapierinhaber der Astaris S.p.A. (Astaldi S.p.A.) mit der ISIN IT0005422925

Emittent / Herausgeber: Pine Investments GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Ankauf

Pine Investments GmbH Kaufangebot an die Wertpapierinhaber der Astaris S.p.A. (Astaldi S.p.A.) mit der ISIN IT0005422925



08.11.2023 / 12:47 CET/CEST

Pine Investments GmbH ist eine durch die BaFin und Consob regulierte Wertpapierfirma und bietet den Inhabern an, deren Wertpapieren (SFP IT0005422925) der Astaris S.p.A. zu erwerben. Das Angebot ist auf der Website www.pine-investments.com/astaldi ersichtlich bzw. kann per Email an astaldi@pine-investments.com direkt angefordert werden.

