Niederlande schickt Marineschiff für Hilfe für Gaza

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande werden ein Marineschiff in den östlichen Teil des Mittelmeers schicken, das für humanitäre Hilfe im Gazastreifen eingesetzt werden kann. Das teilte Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren am Mittwoch in Den Haag mit. Zypern bemüht sich um die Einrichtung eines internationalen Korridors für Hilfsgüter über das Meer.

Die Ministerin sprach von einer "sehr wichtigen" Initiative. Eine niederländische Marineeinheit ist bereits auf Zypern stationiert, dazu gehören auch zwei Transportflugzeuge. Das Marineschiff "Zr. Ms. Holland" soll Mitte November auslaufen und etwa zehn Tage später Zypern erreichen./ab/DP/ngu