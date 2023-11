Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum 100. Jahrestag des Hitler-Putsches

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum 100. Jahrestag des Hitler-Putsches:

"Nie wieder. Zur Erfüllung dieses Anspruchs bleibt es zentral, sich zu erinnern, besser zu verstehen. Und zentral für das Verständnis vom Aufstieg der Nationalsozialisten und des von ihnen ausgelösten Leides sind die Novembertage des Jahres 1923. Sich das bewusst zu machen, ist heute, wo Jüdinnen und Juden in der Folge der Hamas-Anschläge in Deutschland wieder um Leib und Leben fürchten müssen, wo die sogenannte - in Teilen als rechtsextrem eingestufte - Alternative für Deutschland mehr und mehr Wähler für sich gewinnen kann, umso bedeutsamer."/yyzz/DP/he