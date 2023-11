Scholz bietet Merz weitere Gespräche zu Migration an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz strebt nach wie vor eine Verständigung mit Oppositionsführer Friedrich Merz über Migrationsfragen an.

"Die Hand bleibt weiter ausgestreckt", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Der Kanzler finde es "durchaus schade", dass der CDU-Chef die Gespräche über einen Deutschland-Pakt Migration am Dienstag für beendet erklärt habe, fügte sie hinzu. Die Ampel-Regierung werde die Beschlüsse von Bund und Ländern nun "mit hoher Dringlichkeit" umsetzen. "Wir wollen auf jeden Fall weiter Tempo machen und die Dinge so schnell wie möglich verabschieden", sagte auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast. Von den Grünen gibt es allerdings Vorbehalte.

Scholz und die 16 Ministerpräsidenten hatte in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Maßnahmen zur besseren Steuerung und Begrenzung der irregulären Migration beschlossen, deren Bedeutung von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der Ampel-Regierung aber unterschiedlich beurteilt werden. Anders als Merz bezeichnete Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Beschlüsse als "weitgehend". "Mit den Beschlüssen haben wir in vielen Bereichen dafür Gewähr getragen, dass die Flüchtlingsströme nicht mehr zwingend dazu führen, dass wir steigende Zahlen in Deutschland haben", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Günther forderte die Bundesregierung auf, die Beschlüsse schnell umzusetzen. "Je fixer gearbeitet wird, desto schneller werden die Zahlen runter gehen."

In der Union gibt es aber Zweifel, dass SPD, Grüne und FDP die Beschlüsse etwa zur Leistungseinschränkung für Asylbewerber wirklich schnell umsetzen. So betonte Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang gegenüber den TV-Sendern RTL/ntv, dass man sich die auf dem Bund-Länder-Treffen vereinbarte verlängerte Auszahlung niedrigerer Asylbewerberleistungen rechtlich genau anschauen werde. Sie sprach sich zudem gegen längere stationäre Grenzkontrollen aus und äußerte Zweifel an Asylverfahren in Drittstaaten. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie das rechtlich mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar ist", sagte sie.

Die SPD-Politikerin Mast betonte dagegen, dass sie keine verfassungsrechtlichen Probleme für den Plan sehe, dass Asylbewerber erst nach 36 und nicht schon nach 18 Monaten Leistungen beziehen sollen, die dem Bürgergeld gleichgestellt sind. Die Bundesregierung sagte zu, die - bereits im 2021 beschlossenen Ampel-Koalitionsvertrag vorgesehene - Prüfung "mit Hochdruck" anzugehen, ob Asylverfahren auch außerhalb der EU möglich sind. Einen Zeitpunkt für eine Entscheidung wollten weder die Regierungssprecherin noch ein Sprecher des Innenministeriums nennen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther warf Kanzler Scholz vor, dass dieser bisher nicht klar gemacht habe, wie er sich eine Verständigung auch mit der Opposition im Bundestag vorgestellt habe. Dass Scholz im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz nicht mit den SPD-geführten Ländern gesprochen habe, habe die Verhandlungen "dramatisch" erschwert.

