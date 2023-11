Tesla-Rivale Rivian übertrifft Erwartungen und erhöht Absatz-Ausblick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Rivian Automotive hat einen höheren Umsatz als erwartet erzielt und damit die Anleger erfreut.

Zudem will der Tesla-Rivale in diesem Jahr mehr E-Autos bauen als zunächst vorhergesagt. Der Umsatz betrug im dritten Quartal 1,34 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss bekanntgab. Von LSEG befragte Experten hatten 1,33 Milliarden erwartet. Der Nettoverlust betrug 1,37 Milliarden Dollar nach 1,72 Milliarden im Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr dürften 2000 Fahrzeuge zusätzlich produziert werden und damit insgesamt 54.000 Einheiten. Die Aktie von Rivian stieg nachbörslich um mehr als drei Prozent.

Rivian zudem gab auch bekannt, dass er seinen Exklusiv-Vertrag mit dem größten Aktionär Amazon für seine elektrischen Lieferwagen beenden wird. Damit erhalten Kunden weltweit Zugang. Amazons Bestellung von 100.000 Fahrzeugen bis 2030 werde erfüllt. Rivian hat sich an den jüngsten Preissenkungen der Branche nicht beteiligt. Vielmehr stellt das Unternehmen jetzt die Enduro-Antriebsstränge intern her. Dies reduziert die Abhängigkeit von Zulieferern und senkt die Kosten. Dieser Schritt wurde von Investoren und Analysten weitgehend begrüßt. Rivian war im November 2021 an die Börse gegangen.

