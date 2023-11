Wirtschaftsweise erwarten Konjunkturschwäche - Ruf nach Rentenreform

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Reinhard Becker und Christian Kraemer und Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Deutschland droht den Wirtschaftsweisen zufolge eine Rezession und ohne baldige Reformen eine chronische Wachstumsschwäche.

Der Sachverständigenrat Wirtschaft erwartet laut dem am Mittwoch vorgelegten Jahresgutachten für die Bundesregierung, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 um 0,4 Prozent sinkt. "Die konjunkturelle Erholung in Deutschland verzögert sich", prophezeien die Top-Ökonomen, die für 2024 nur ein relativ schwaches Wachstum von 0,7 Prozent veranschlagen. Sie sehen erheblichen Reformbedarf, um Deutschland wirtschaftlich wieder auf Vordermann zu bringen - insbesondere in Sachen Investitionen und Produktivität.

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte bei der Entgegennahme des Gutachtens, die weltweite Nachfrage habe gelitten: "Wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder auf die Spur kommen". Es gehe um zukünftiges Wachstum: "Und das wollen wir 2024 wieder sehen." Deutschland wird dieses Jahr laut Internationalem Währungsfonds (IWF) als einzige große Volkswirtschaft schrumpfen. Nach Projektionen der Wirtschaftsweisen ist in den kommenden zehn Jahren ein Potenzialwachstum von lediglich knapp 0,4 Prozent pro Jahr zu erwarten.

Für das kommende Jahr sind die Gutachter um die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer mit ihrer Schätzung wesentlich skeptischer als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der von 1,3 Prozent BIP-Wachstum ausgeht. Bis Ende 2024 werden sich die privaten Konsumausgaben laut den Weisen angesichts der wieder steigenden realen Einkommen zwar erholen: "Die unerwartet schleppende Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere Chinas, dürfte sich aber fortsetzen und auch im Jahr 2024 die deutschen Exporte bremsen."

Die Wachstumsbremse zu lösen, wird aus Sicht Schnitzers nicht leicht werden: "Mittelfristig wird das Wachstum vor allem gebremst durch die demografische Alterung, das geringe Produktivitätswachstum, den veralteten Kapitalstock der Industrie und die geringe Anzahl junger, innovativer Unternehmen." Investitionen komme entscheidende Bedeutung bei, um die Volkswirtschaft wieder nachhaltig auf Wachstumskurs zu bringen, betonte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm.

ZWEIFEL AM "GRÜNEN WIRTSCHAFTSWUNDER"

Ein massiver Ausbau der Digital- und Energieinfrastruktur und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren seien dringend notwendig, um die Attraktivität von Investitionen zu erhöhen. Bundeskanzler Scholz hatte im Zusammenhang mit dem ökologischen Umbau von einem "neuen Wirtschaftswunder" gesprochen. Dies ist aus Sicht der Expertin kein Selbstläufer: Denn das Ersetzen von Anlagen im Zuge der grünen Transformation sorge noch nicht für Wachstum. Um zu "einem grünen Wirtschaftswunder" zu kommen, müssten neue klimafreundliche Anlagen entstehen, die produktiver seien als die alten. Ein anderer Weg zu mehr Wachstum sei, deutlich mehr zu investieren als bisher.

Laut Bundesfinanzminister Christian Lindner bestätigt der Sachverständigenrat zum einen Maßnahmen wie das Wachstumschancengesetz, um die Konjunktur zu stärken: "Er legt aber auch den Finger in die Wunde, dass wir weitere Reformen brauchen", betonte der FDP-Politiker auf X, ehemals Twitter.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) forderte Maßnahmen, die bei den Unternehmen direkt ankommen: "Für Investitionen hierzulande müssen die Energiekosten sinken", betonte Ilja Nothnagel, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung.

Die Weisen plädieren angesichts der hohen Strompreise für einen zügigen Ausbau der Stromtrassen. Überlandleitungen böten dabei in puncto Kosten und Ausbaugeschwindigkeit erhebliche Vorteile gegenüber unterirdischen Verbindungen: "Insbesondere die Nord-Süd-Stromleitungen sollten möglichst rasch ausgebaut werden."

RENTENEINTRITT AN LEBENSERWARTUNG ANPASSEN

Die TOP-Ökonomen dringen angesichts der alternden Bevölkerung zudem auf eine langfristig orientierte Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV). Kernelemente sollten die "Kopplung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung, kombiniert mit einer neuen Form der ergänzenden, kapitalgedeckten Altersvorsorge sein". Wie der Wirtschaftsweise Martin Werding erläuterte, haben sich die Experten an einer Faustformel orientiert, wonach das Rentenalter alle zehn Jahre um ein halbes Jahr steigen müsse: "Also erst 20 Jahre nach 2031 ein Jahr hinzukäme", sagte der Ökonom.

Die Altersgrenze für die Regelaltersrente ohne Abschläge wird nach den geltenden Regeln bis 2031 bereits schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich gegen eine weitere Erhöhung ausgesprochen. Das würde aus seiner Sicht zulasten der jüngeren Generation gehen, die nach den Babyboomern in Rente geht. Schnitzer sagte dazu: "Wenn man den Rentnern nichts wegnimmt, dann nimmt man automatisch der Jugend etwas weg."

