Brent Crude Oil – Rücksetzer bietet Chance für antizyklischen Long-Einstieg!

Die Notierungen für Brent Crude Oil präsentierten sich in den vergangenen Wochen im Zuge der Eskalation im Nahost-Konflikt deutlich fester. Nachdem der Ölpreis in den vergangenen Wochen deutlicher korrigiert hatte, bietet der jüngste Rücksetzer eine interessante Chance für einen antizyklischen Long-Einstieg.

Die Lage: Nahost-Konflikt bestimmt das Geschehen!

Sorgen über eine mögliche Eskalation im Nahost-Konflikt sorgten Ende Oktober für zeitweise deutliche Aufschläge bei Brent Crude Oil. Nach dem Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel legten die Ölpreisnotierungen in der Spitze zeitweise bis auf knapp 94 USD/Barrel zu. Viele Marktbeobachter befürchten im Zuge einer möglichen Eskalation kurzfristig mit Lieferengpässen bei der Ölversorgung, sollte sich der Konflikt nach der mittlerweile gestarteten Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte gegen die Hamas im Gazastreifen weiter ausweiten. Da die OPEC+-Allianz bereits Anfang Oktober eine deutliche Kürzung der Fördermenge um 1,3 Millionen Barrel pro Tag angekündigt hatte und die Ölnachfrage in 2023 laut einer Erhebung der Experten von Bloomberg Intelligence Services aufgrund der Erholung im Flug- und Reiseverkehr mit 102 Millionen Barrel/Tag einen neuen Rekordwert markieren dürfte, könnten die Ölpreisnotierungen kurzfristig weiter kräftig anziehen, so die Einschätzung vieler Analysten.

Die Perspektive: IEA revidiert Nachfrageprognose für 2024 nach unten!

Eine Schlüsselrolle spielt hier vor allem der Iran, zumal der Iran zu den weltweit führenden Ölproduzenten gehört. Nachdem die Führung des Irans eine aktive Beteiligung an dem Angriff der Hamas auf Israel zuletzt kategorisch bestritten hatte, sind weitere Sanktionen gegen den Iran wie etwa eine weitere Verschärfung des Öl-Exportembargos zunächst vom Tisch, was zuletzt für etwas Entspannung an den Terminmärkten gesorgt hatte. Nachdem der Ölpreis zuletzt aufgrund der Spannungen im Mittleren Osten zeitweise deutlich zugelegt hatte, kamen die Ölpreisnotierungen aufgrund der weiter bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten etwas deutlicher zurück. So revidierte die International Energy Agency (IEA) ihre Schätzungen für die Ölnachfrage für 2024 nach unten und rechnet angesichts der eingetrübten Wirtschaftsaussichten nunmehr nur noch mit einem Plus von 880.000 Barrel pro Tag, nachdem man hier zuvor von einem Anstieg von 1 Million Barrel ausgegangen war. Mittelfristig dürfte die weltweite Ölnachfrage nach Einschätzung der OPEC jedoch weiter deutlich anziehen. Laut dem Ende Oktober veröffentlichten „World Oil Outlook“ des OPEC-Kartells dürfte die weltweite Ölnachfrage aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und dem daraus resultierenden höheren Energiebedarf bis 2045 auf mindestens 116 Millionen Barrel/Tag steigen, nachdem man hier zuvor von rund 110 Millionen Barrel/Tag ausgegangen war.

Trading-Taktik: Der Ölpreis absolvierte seit Mitte Oktober eine scharfe Korrekturbewegung von seinem Verlaufshoch bei knapp 94 USD. Nachdem der Ölpreis zuletzt bis in den Bereich des Anfang Oktober markierten Verlaufstiefs bei 84 USD korrigiert hatte, bietet sich hier ein antizyklischer Long-Einstieg an. Positionen lassen sich hier mit einem Stop-Loss unterhalb der Marke von 80 USD absichern.

Stand: 07.11.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion