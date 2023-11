Bundesregierung einigt sich auf Strompreisbremse

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach monatelangem Ringen hat sich die Bundesregierung auf eine Strompreisbremse für Industrie und Mittelstand verständigt.

Die Preissenkung soll für fünf Jahre gelten, heißt es in einer noch internen Mitteilung der Bundesregierung, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. Allein im nächsten Jahr gebe es Entlastungen von rund zwölf Milliarden Euro. Unter anderem soll die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß reduziert werden. Rund 350 besonders energieintensive Betriebe sollen zusätzlich besonders entlastet werden. Sie könnten so 2025 auf einen Kilowattpreis von sechs Cent kommen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der diese Höhe vorgeschlagen hatte. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich lange mit Blick auf die Verschuldung gewehrt, erklärt laut Mitteilung aber jetzt: "Alle Maßnahmen sind im Rahmen der Schuldenbremse finanziert."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einer sehr guten Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland: "Wir senken die Stromsteuer radikal, stabilisieren die Netzentgelte und setzen die Strompreiskompensation fort, damit die Unternehmen mit den aktuellen Strompreisen besser zurechtkommen können." Unternehmen hätten jetzt auf absehbare Zeit Planungssicherheit.

