Dax-Gewinne stehen auf tönernen Füßen- US-Zinskurs im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der unklare geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed hat die Dax-Anleger am Donnerstag verunsichert.

Der deutsche Leitindex arbeitete sich nur langsam ins Plus vor und notierte am späten Vormittag mit 15.305 Zählern 0,5 Prozent fester. Der EuroStoxx50 gewann 0,7 Prozent. Noch sei der Markt aber nicht heraus aus der Risikozone, urteilte Jürgen Molner von RoboMarkets. "Für Aktienkäufe in großem Stil fehlen den Anlegern (...) die Argumente." Investoren rätseln derzeit, welchen Weg die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten einschlagen wird. Aus dem Kreis der Währungshüter waren zuletzt unterschiedliche Signale zu hören - das Zinsniveau halten oder womöglich weiter erhöhen. "Der Markt geht aktuell von einer Fortsetzung der Zinspause im Dezember und von keinen weiteren Erhöhungen im kommenden Jahr aus", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Neue Hinweise auf die nächsten Schritte der Fed erhofften sich die Anleger vom Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Abend bei einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Analysten rechneten allerdings damit, dass sich die Notenbanker zunächst alle Optionen offen halten dürften. Noch hätten sich die Währungshüter jedenfalls nicht dazu durchgerungen, das Ende des Zinserhöhungszyklus auszurufen, schrieben die Experten der Helaba in einem Kommentar. Die Fed hatte die Zinsen zuletzt auf zwei Sitzungen in Folge nicht angetastet. Sie hielt den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Bandbreite von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die US-Währung und der Dollar kamen vor der Powell-Rede kaum vom Fleck. Der Dollar-Index notierte unverändert bei 105,59 Punkten, die Gemeinschaftswährung lag bei 1,0694 Dollar.

BILANZKARUSSELL DREHT SICH WEITER

Neben der US-Zinspolitik hielt auch die Bilanzsaison die Anleger auf Trab. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnis griffen die Investoren beim Pharma- und Technologiekonzern Merck zu. Die Aktien stiegen im Dax in der Spitze um 5,2 Prozent auf ein Vier-Wochen-hoch von 155,75 Euro. Im dritten Quartal sank der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) um gut ein Fünftel auf 1,45 Milliarden Euro. Analysten hatten jedoch einen stärkeren Rückgang auf im Schnitt 1,38 Milliarden befürchtet.

Für Henkel ging es ebenfalls bergauf, die Aktien legten 2,6 Prozent zu. Der Konsumgüterkonzern hatte im dritten Quartal den organischen Umsatz gesteigert und deshalb erneut seine Prognose angehoben.

Auf der Verliererseite fanden sich Airbus wieder. Die Aktien des französisch-deutschen Flugzeugbauers verloren zeitweise mehr als drei Prozent und waren der schwächste Wert im Dax. Die Quartalszahlen blieben laut Experten hinter den Erwartungen zurück. Die Experten der US-Bank JP Morgan rechneten bei dem Unternehmen trotz einiger Herausforderungen in naher Zukunft mittelfristig jedoch mit starken Geschäften.

EINIGUNG AUF STROMPREISPAKET TREIBT AKTIEN AUS CHEMIEBRANCHE

Für Gesprächsstoff sorgte auch die Einigung der Bundesregierung auf ein Strompreispaket. Der Deal trieb die Aktien der energieabhängigen Chemiebranche auf Tageshöchststände. Die Titel des Chemiekonzerns BASF sprangen um 2,9 Prozent auf 44,83 Euro, Wacker Chemie gewannen sieben Prozent auf 126,05 Euro und Lanxess kletterten um 3,4 Prozent auf 24,54 Euro. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz werden stromintensive Unternehmen für die nächsten fünf Jahre entlastet.

An der Londoner Börse erfreuten höhere Geschäftsziele die Anleger von AstraZeneca. Die Aktien legten knapp drei Prozent zu. Der britische Pharmakonzern rechnet dank starker Nachfrage nach seinen Krebsmedikamenten 2023 zu konstanten Wechselkursen nun mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Am Ölmarkt gingen die Preise nach dem jüngsten Ausverkauf auf Erholungskurs. Nordsee-Öl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um jeweils gut ein Prozent auf 80,43 und 76,13 Dollar je Fass.

