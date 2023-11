DAX® - Trendbruch sorgt für das nächste Ausrufezeichen

Der DAX® verhält sich weiter sehr konstruktiv. Ein Kernargument stellt in diesem Zusammenhang die jüngste Aufwärtskurslücke (14.950 zu 15.028 Punkte) dar. Damit wurde nicht nur eine kleine Bodenbildung vervollständigt. Vielmehr entsteht mit dem spiegelbildlichen Abwärtspendant vom 20. Oktober eine sog. Inselumkehr. Beide Aspekte begünstigen die gestrige Aufwärtsbewegung, welche den Korrekturtrend seit Mitte September (akt. bei 15.151 Punkten) zu den Akten legt (siehe Chart). Das jüngste Verlaufshoch bei 15.270 Punkten definiert nun das Etappenziel, ehe die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.329 Punkten) wieder auf die Agenda rückt. Ein ganz anderes Kaliber an charttechnischem Widerstand wartet auf die deutschen „blue chips“ im Bereich von 15.500/15.600 Punkten. Hier hat das Aktienbarometer in den vergangenen Monaten immer wieder markante Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Noch zusätzlich verstärkt wird das beschriebene Widerstandsband durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.643 Punkten). Entsprechend groß wäre die Bedeutung eines charttechnischen Befreiungsschlages. Aufgrund der jüngsten Kursavancen gibt es im Sentiment (AAII) einen deutlichen Freudensprung – mehr dazu morgen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

