Deutlich weniger Lkw auf deutschen Autobahnen - Rezessionssignal

Berlin (Reuters) - Schlechtes Vorzeichen für die rezessionsbedrohte deutsche Wirtschaft: Der als früher Hinweisgeber auf den Konjunkturverlauf geltende Lkw-Verkehr auf den deutschen Autobahnen ist im Oktober so stark gesunken wie seit knapp einem Jahr nicht mehr. Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen sank um 1,9 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Dezember 2022. Er folgt auf ein kalender- und saisonbereinigtes Plus von 0,3 Prozent im September. Im Vergleich zum Oktober 2022 fiel der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sogar um 5,0 Prozent.

Europas größte Volkswirtschaft steckt bereits mit einem Bein in der Rezession, nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft ist. Kommt es von September bis Dezember zum zweiten Quartalsminus in Folge, wird von einer technischen Rezession gesprochen. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen wird von Ökonomen daher genau beobachtet: Sie liefert sehr früh Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie, da wirtschaftliche Aktivität auch Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt.

"Der Fahrleistungsindex hat im Oktober seinen seit Anfang 2022 bestehenden Abwärtstrend fortgesetzt", kommentierte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen die aktuelle Entwicklung. Die schwachen Zahlen stützten "unsere Erwartung, dass die Industrieproduktion in den kommenden Monaten im Trend weiter fallen dürften". Die gesamte Produktion - zu der neben Industrie auch Baugewerbe und Energieversorger gezählt werden - ist zuletzt fünf Monate in Folge geschrumpft. Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass Deutschland in der zweiten Jahreshälfte erneut in eine Rezession abgleitet. Der Sachverständigenrat erwartet in seinem Jahresgutachten für die Bundesregierung, dass das BIP 2023 insgesamt um 0,4 Prozent sinken wird. Für das kommende Jahr erwarten die Gutachter um die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer dann ein Plus von 0,7 Prozent.

