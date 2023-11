Die meistgehandelten Produkte: Anleger auf DAX bullish. Nvidia-Calls gefragt

Heute morgen startete der DAX® mit einem leichten Plus und erreichte bis zu 15.270 Punkte. Außerdem konnten Deutsche Telekom, Henkel, Merck und Rheinmetall jeweils starke Quartalszahlen vorstellen und Kursgewinne verbuchen. Aus China wurden leicht deflationäre Verbraucherpreisentwicklungen gemeldet.

Laut Euwax waren bei den Optionsscheinen insbesonders Calls auf dem DAX® und auf Nvidia nachgefragt. Bei den Knock-Out-Produkten zählten Puts auf den DAX® und auf US-Indizes zu den meistgehandelten Produkten. Anleger sind sich nach den starken Q3-Zahlen von Rheinmetall uneinig und fragen sowohl einen Faktor-Short als auch auch einen Faktor-Long auf den Rüstungshersteller am Meisten nach.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC6VRM 10,89 15313,24 Punkte 16466,914498 Punkte 13,14 Open End DAX® Put HC8SJH 0,98 15263,50 Punkte 15328,630663 Punkte 154,92 Open End S&P 500 ® Put HD08DF 0,51 4386,39 Punkte 4431,265256 Punkte 81,16 Open End DAX ® Put HC8SH6 3,05 15263,50 Punkte 15534,827148 Punkte 50,10 Open End NASDAQ-100 ® Put HC6VRE 10,33 15313,24 Punkte 16398,04385 Punkte 13,86 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.11.2023; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call HC5KL4 12,72 469,51 USD 340,00 USD 3,45 17.01.2024 Nvidia Corp. Call HC3HWN 17,67 469,51 USD 300,00 USD 2,49 19.06.2024 DAX ® Call HC0XNM 41,93 15254,50 Punkte 11100,00 Punkte 3,64 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPG 13,29 15254,50 Punkte 14000,00 Punkte 11,48 12.12.2023 Nvidia Corp. Call HC4M61 17,29 469,51 USD 305,00 USD 2,54 19.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.11.2023; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC7FDC 15,00 15268,88 Punkte 15535,101288 Punkte -25 Open End DAX ® Long HD09WA 19,95 15268,88 Punkte 14927,383299 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Short HC5HMD 6,87 278,80 EUR 343,133235 EUR -3 Open End Deutsche Bank AG Long HC5FC2 11,48 10,49 EUR 10,011579 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 6,47 278,80 EUR 260,836986 EUR 6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.11.2023; 10:55 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!