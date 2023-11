EQS-News: Fielmann-Gruppe profitiert von Preisführerschaft, setzt zweistelliges Wachstum fort

EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Fielmann-Gruppe profitiert von Preisführerschaft, setzt zweistelliges Wachstum fort • Preisführer trotzt der rückläufigen Konsumstimmung in Q3/2023 mit Umsatzplus von +13,8% gegenüber Vorjahr (+10% organisch, +3,8% durch Akquisitionen) • Kostensparprogramm lässt das EBITDA steigen (+26,6% zum Vorjahr in Q1-Q3/2023) • Neuer Augen-Check-Up in über 100 Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz Angesichts der Rezession in Deutschland und der europaweit rückläufigen Konsumstimmung im dritten Quartal 2023 kaufen Kunden dort, wo sie garantierte Qualität und Service zu günstigen Preisen erhalten. In der Augenoptik und Hörakustik ist das die Fielmann-Gruppe. Als Preisführer macht das Familienunternehmen gutes Sehen und Hören erschwinglich, baut seine Marktanteile aus. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 beförderten die Investitionen entlang unserer Vision 2025 ein zweistelliges Umsatzwachstum in den digitalen Vertriebskanälen und den internationalen Märkten. Unser Kostensparprogramm wirkt sich im Einklang mit unserer Prognose und unserer langfristigen Strategie positiv auf das Ergebnis aus. Q3/2023 Der Außenumsatz der Fielmann-Gruppe wuchs im dritten Quartal um 12,2% auf 602 Millionen € (Vorjahr: 536 Millionen €), der Konzernumsatz um 13,8% auf rund 526 Millionen € (Vorjahr: 463 Millionen €). Das EBITDA stieg auf 130 Millionen € an, ein Zuwachs von +35,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal (96 Millionen €). Das EBT des dritten Quartals konnte um 25,1% auf 65 Millionen € (Vorjahr: 52 Millionen €) gesteigert werden. Haupttreiber unserer positiven Entwicklung war ein starkes organisches Wachstum in den Bestandsmärkten (+10% im Vergleich zu Q3/2022), während Akquisitionen ein zusätzliches Wachstum von +3,8% beisteuerten. Q1-Q3/2023 Der Außenumsatz einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen stieg in den ersten drei Quartalen des Jahres um 13,1% auf 1,73 Milliarden € (Vorjahr: 1,53 Milliarden €), während der Konzernumsatz auf 1,50 Milliarden € (Vorjahr: 1,32 Milliarden €) zulegte. Das EBITDA stieg im Neunmonatsvergleich um 26,6% auf 338,6 Millionen € (Vorjahr: 267,5 Millionen €). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs um 22,8% auf 173,1 Millionen € (Vorjahr: 141,0 Millionen €). Die Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung unseres Familienunternehmens entlang unserer Vision 2025 führten weiterhin zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung der digitalen Vertriebskanäle (+16,2% gegenüber Vorjahr) und der Auslandsmärkte (+20,8% gegenüber Vorjahr). Während die Schweiz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um +6,0% wuchs, verzeichneten Deutschland, Österreich, Italien und Polen allesamt zweistellige Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr. Spanien erreichte ein besonders beeindruckendes Umsatzwachstum von +42,4% gegenüber dem Vorjahr. Unsere neu erworbenen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten wurden im September erstmals konsolidiert und trugen im Einzelmonat +5% und im dritten Quartal +2% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei. Fielmann bietet ab sofort Augen-Check-Ups Während der demografische Wandel seit Jahren zu einer wachsenden Nachfrage von augenärztlichen Leistungen führt, sinkt die Zahl niedergelassener Augenärzte in Zentraleuropa fortwährend. Um dem Kundenbedürfnis gerecht zu werden, führt Fielmann in Zusammenarbeit mit Ocumeda – einem von Schweizer Augenärzten gegründeten Start-Up – eine innovative, neue Dienstleistung ein: Zertifizierte Augenoptiker messen in Fielmann-Niederlassungen mit modernsten Geräten den Augeninnendruck und machen Bilder vom Augenhintergrund. Anschließend werden die Daten digital an Augenärzte übermittelt, die eine Auswertung vornehmen und den Kunden binnen weniger Tage einen Ergebnisbericht übermitteln. Kunden mit Auffälligkeiten wird die Diagnostik und Behandlung durch örtliche Augenärzte oder Kliniken empfohlen. Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe: „Fielmann hilft allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Jedes Jahr erblinden tausende Menschen in Deutschland. Diese Zahl könnte erheblich reduziert werden, wenn mehr Screenings durchgeführt würden. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Augenheilkunde sind wir stolz darauf, die Augenvorsorge für jeden einfach und schnell zugänglich zu machen.“ Nachdem wir den Service zwei Jahre lang getestet und verbessert haben, ist das Angebot in Kürze in mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz verfügbar. Bis jetzt haben sich mehr als 14.000 Kunden für den Service entschieden. Ausblick Die Fielmann-Gruppe bestätigt ihren optimistischen Ausblick auf das Gesamtjahr 2023: Wir erwarten einen Außenumsatz (inkl. MwSt. und Bestandsveränderungen) von rund 2,3 Milliarden €. Das entspricht einem Wachstum von rund 13% gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz soll im gleichen Maße auf etwa 2,0 Milliarden € steigen. Mit einem EBITDA von rund 400 Millionen € erwarten wir eine überproportional positive Ergebnisentwicklung (+18% gegenüber dem Vorjahr). Das Vorsteuerergebnis (EBT) soll auf über 190 Millionen € ansteigen, was ebenfalls einem Wachstum von +18% entspricht. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass unsere Investitionen im Rahmen der Vision 2025 unser Umsatzwachstum weiter vorantreiben werden. Unser Kostensparprogramm führt zu einer erfreulichen Margenentwicklung, wie im Rahmen unserer Vision 2025 kommuniziert. Hamburg, 9. November 2023 Fielmann Group AG Der Vorstand Über die Fielmann-Gruppe: Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und über 1.000 Niederlassungen versorgen wir unsere 27 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen. Weitere Informationen: Katrin Carstens · Leiterin Kommunikation & PR · presse@fielmann.com · Tel. +49 40 270 76-5907 Ulrich Brockmann · Leiter IR · investorrelations@fielmann.com · Tel. +49 40 270 76-442



