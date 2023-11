EQS-News: HPW Metallwerk baut Produktion für PEEK-Hochleistungsdrähte deutlich aus und reagiert auf hohe Nachfrage in der Elektromobilität

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Auftragseingänge

HPW Metallwerk baut Produktion für PEEK-Hochleistungsdrähte deutlich aus und reagiert auf hohe Nachfrage in der Elektromobilität



09.11.2023 / 09:22 CET/CEST

HPW Metallwerk baut Produktion für PEEK-Hochleistungsdrähte deutlich aus und reagiert auf hohe Nachfrage in der Elektromobilität Produktionskapazitäten in Leonding (Oberösterreich) werden signifikant erhöht, ab 2026 zusätzliche Produktion in Nordamerika

Marktnachfrage nach PEEK-isolierten Drähten zieht an / Großauftrag eines internationalen OEM an HPW untermauert Entwicklung

PEEK-Drähte zeichnen sich durch höhere Leistungsfähigkeit und Lebensdauer sowie schnellere Ladeleistung bei E-Fahrzeugen aus Linz, 9. November 2023 – Die HPW Metallwerk GmbH (HPW) baut ihre Produktionskapazitäten für Hochleistungsdrähte mit Polyetheretherketon (PEEK)-Isolierung aufgrund der deutlich steigenden Nachfrage weiter aus. Die zunehmende Marktnachfrage manifestiert sich u.a. in einem Großauftrag eines internationalen Automotive-OEMs, das Auftragsvolumen liegt im mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Bereich (siehe Corporate News, 13. September 2023). HPW produziert den patentierten PEEK-Draht am oberösterreichischen Standort Leonding bereits in Serie. Die derzeitige Kapazität wird projektbezogen ausgebaut und bereits 2025 ist im Werk Leonding mit Vollauslastung zu rechnen. Nach dieser sukzessiven Erhöhung der Produktionskapazitäten in Österreich wird HPW PEEK-isolierte Hochleistungsdrähte ab 2026 zusätzlich im neuen Werk in Nordamerika produzieren. Von dort wird HPW den internationalen Großkunden mit dem innovativen Produkt beliefern, weitere Serienaufträge werden aktuell verhandelt. PEEK-isolierte Drähte sind ein Schlüsselprodukt für die Weiterentwicklung der Elektromobilität. Sie kommen vor allem bei 800 Volt Anwendungen, wie beispielsweise im Bereich Commercial Vehicles (z.B. Elektrobusse, Elektro-Lkw etc.) zum Einsatz. Gegenüber herkömmlichen lackisolierten Drähten zeichnen sich PEEK-isolierte Flachdrähte von HPW durch bessere thermische und elektrische Eigenschaften aus. Im Elektrofahrzeug führt das zu einer höheren Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. PEEK isolierte Flachdrähte ermöglichen auch eine schnellere und effektivere Ladeleistung von E-Fahrzeugen. PEEK ist ein thermoplastischer Kunststoff und damit lassen sich PEEK-isolierte Drähte im Vergleich zu herkömmlichen Lackdrähten mit deutlich engeren Biegeradien verformen und sind temperaturbeständiger. Dies ermöglicht eine kompaktere Bauweise der Elektromotoren, bei einer höheren Leistung. Elektro-Fahrzeuge mit Systemspannungen von 800 Volt und mehr setzen sich am E-Mobilitätsmarkt immer stärker durch, dies erklärt auch die steigende Nachfrage nach PEEK-isolierten Flachdrähten von HPW. Zudem soll der Anteil an Neuzulassungen von elektrischen Lkw laut aktuellen Marktstudien bis 2040 auf über 85 % in den USA, Europa und China ansteigen. Dr. Ewald Koppensteiner, CEO von HPW: „Die stetig steigende Nachfrage nach unserem innovativen PEEK-Draht zeigt die Überlegenheit gegenüber herkömmlichen Erzeugnissen. Insbesondere im Schwerlastverkehr und bei der nächsten Generation von Schnellladern wird damit eine neue Epoche eingeläutet. HPW ist Technologieführer in diesem Bereich und wir vervielfachen nun unsere Produktionskapazitäten in Österreich und den USA. Unsere starke Marktposition bauen wir durch die internationale Expansion noch weiter aus und forcieren dadurch das dynamische Umsatz- und Ergebniswachstum von HPW.“ Über HPW HPW, high performance wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Hochleistungs-Flachdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. http://www.hpwires.com Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Ralf Droz Tel.: +49 (0)69-905505-54 E-Mail: HPW@edicto.de

