EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2023/2024 und bestätigt Prognosen

Einbeck, 9. November 2023 KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2023/2024 und bestätigt Prognosen Umsatz mit 267,7 (266,3) Mio. € auf Vorjahresniveau

Starkes Wachstum bei der europäischen Herbstaussaat

Ergebniskennziffern turnusgemäß negativ

Jahresprognosen für Geschäftsjahr 2023/2024 bestätigt „Für uns ist im ersten Quartal vor allem das europäische Geschäft mit Winterkulturarten entscheidend, hier konnten wir mit unserem starken Portfolio, allen voran im Bereich Raps, gut zulegen.“, kommentierte Eva Kienle, Finanzvorstand von KWS. „Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres sind wir trotz klimatischer und geopolitischer Herausforderungen zuversichtlich und bestätigen unsere Jahresprognosen.“ Geschäftsentwicklung Q1 2023/2024 Die Umsatzerlöse der KWS Gruppe sind in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 um 0,5 % gestiegen und erreichten einen Wert von 267,7 (266,3) Mio. €. Währungseffekte wirkten sich in Summe geringfügig auf den Umsatz aus. Die operativen Ergebniskennzahlen der KWS Gruppe sind im ersten Quartal turnusgemäß negativ. Das EBITDA betrug –21,3 (–7,1) Mio. €, das EBIT lag bei –48,3 (–33,1) Mio. €. Dabei standen einem höheren Bruttoergebnis insbesondere geplant höhere Kosten für Forschung & Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung gegenüber. Das Finanzergebnis lag mit –28,4 (–29,8) Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf –21,5 (–16,7) Mio. €. Daraus ergab sich ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von –55,3

(–46,2) Mio. € bzw. –1,67 (–1,40) € je Aktie. Der Freie Cashflow ging im Wesentlichen aufgrund der operativen Ergebnisentwicklung sowie des Aufbaus von Working Capital im Zuge der geplanten Geschäftsausweitung auf –122,4 (–72,0) Mio. € zurück. In Mio. € Q1 2023/24 Q1 2022/23 +/- Umsatz 267,7 266,3 0,5% EBITDA -21,3 -7,1 >-100% EBIT -48,3 -33,1 -45,9% Finanzergebnis -28,4 -29,8 4,5% Ergebnis vor Steuern -76,8 -62,9 -22,0% Ertragsteuern -21,5 -16,7 -28,9% Ergebnis nach Steuern -55,3 -46,2 -19,6% Ergebnis je Aktie in € -1,67 -1,40 -19,6% Wesentliche Kennzahlen im Überblick Geschäftsentwicklung nach Segmenten Der Umsatz im Segment Mais ging im ersten Quartal um 16 % auf 68,9 (82,1) Mio. € zurück. Im Wesentlichen betrifft dies einen Nachfragerückgang in der Sommersaison in Brasilien, die einen geringen Anteil am Gesamtjahresumsatz ausmacht. In den Regionen Europa und Nordamerika wurden im Berichtsquartal saisonbedingt keine nennenswerten Umsätze erzielt. Da das Segment den wesentlichen Teil des Jahresumsatzes erst im dritten Geschäftsquartal (Januar – März) generiert, blieb das Segmentergebnis mit –62,3 (–46,5) Mio. € turnusgemäß negativ. Der Umsatz des Segments Zuckerrüben, das im ersten Quartal saisonbedingt nur geringe Mengen absetzt, stieg im Berichtsquartal auf 24,2 (20,1) Mio. €. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf frühere Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Das Segmentergebnis lag mit –35,1 (–34,4) Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Im Berichtsquartal stieg der Umsatz des Segments Getreide im Vergleich zum Vorjahr um rund 5 % auf 163,1 Mio. € (155,7 Mio. €), auf vergleichbarer Basis* lag der Anstieg bei rund 9 %. Der Umsatzzuwachs ist vor allem auf eine stärkere Nachfrage und höhere Verkaufspreise bei Rapssaatgut zurückzuführen (+9,9 Mio. € bzw. +16 %). Das KWS Produktportfolio bei Raps konnte in den nationalen Sortenvergleichen erneut überzeugen. Währenddessen verzeichnete das Geschäft mit Roggensaatgut aufgrund saisonaler Schwankungen im ersten Quartal einen Rückgang um 3,4 Mio. € (–4 % im Vergleich zum Vorjahr). Die Umsätze der weiteren Aktivitäten im Segment Getreide lagen auf dem Niveau des Vorjahres. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung verzeichnete das Segmentergebnis einen Anstieg auf 71,5 (62,3) Mio. €. Im Segment Gemüse stieg der Umsatz um rund 6 % auf 11,6 (10,9) Mio. €, im Wesentlichen aufgrund eines höheren Absatzes von Spinatsaatgut in Nordamerika. Das Segmentergebnis ging insbesondere infolge verstärkter, planmäßiger Aufwendungen für den Ausbau der Gemüsezüchtung auf –6,4 (–2,6) Mio. € zurück. Die Umsatzerlöse im Segment Corporate beliefen sich auf 1,9 (1,5) Mio. €. Diese werden im Wesentlichen durch die landwirtschaftlichen Betriebe von KWS generiert. Da im Segment Corporate übergreifende, nicht auf die Segmente verrechenbare Kosten für die zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie Forschungsaufwendungen abgebildet werden, fällt das Segmentergebnis regelmäßig negativ aus. Das Segmentergebnis lag insbesondere aufgrund geplant höherer Verwaltungs- und Forschungskosten mit –32,7 (–30,7) Mio. € unter dem Vorjahreswert. *ohne Währungs- und Portfolioeffekte Prognosen für das Geschäftsjahr 2023/2024 bestätigt Für die KWS Gruppe erwartet der Vorstand unverändert ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 % (auf vergleichbarer Basis, ohne Währungs- und Portfolioeffekte) bei einer EBIT-Marge zwischen 11 und 13 %. Die Forschungs- & Entwicklungsquote soll in einer Spanne von 18 bis 19 % liegen. Über KWS KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. *ohne Saisonarbeitskräfte Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter® unter https://twitter.com/KWS_Group . Ansprechpartner: Peter Vogt

Leiter Investor Relations

Tel. +49-30 816914-490

peter.vogt@kws.com Martin Heistermann

Senior Manager Investor Relations

Tel. +49-30 816914- 341

martin.heistermann@kws.com Sina Barnkothe

Corporate Communications

Tel. +49-5561 311-1783

sina .barnkothe@kws.com

