Fehlende Motoren - VW drosselt erneut E-Auto-Produktion in Zwickau

ZWICKAU (dpa-AFX) - In der E-Auto-Fabrik von Volkswagen in Zwickau wird erneut ein Teil der Produktion heruntergefahren. Grund seien fehlende Motoren, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Die werden aus dem Werk in Kassel bezogen. Aktuell würden dort aber wegen Störungen der Lieferkette weniger der benötigten Elektromotoren produziert, hieß es. Volkswagen wolle den Hochlauf des Modells ID.7 in Emden absichern, sodass die Motoren bevorzugt dorthin geliefert würden - zum Nachsehen des Standorts Zwickau.

VW hatte erst im Oktober die Produktion von Elektroautos in Sachsen zwei Wochen lang gedrosselt. Begründet worden war der Schritt damals mit der schwächelnden Nachfrage. Die neuerliche Produktionspause sollte am Donnerstag mit der Spätschicht beginnen. Dann ruht für rund drei Wochen die Fertigungslinie für den ID.4, ID.5 sowie zwei Modelle von Audi. Die Produktion des ID.3 und des Cupra Born laufen den Angaben nach weiter. Laut Unternehmen sind rund 1500 Beschäftigte betroffen. Für sie seien unter anderem Weiterbildungsmaßnahmen geplant. Über den Schritt hatte zuvor die "Freie Presse" berichtet./hum/DP/mis