Fortschritt bei Gesprächen über neue EU-Schuldenregeln - Einigung 2023 möglich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Bundesregierung macht bei den Verhandlungen über neue Schuldenregeln in der EU substanzielle Fortschritte aus.

Der Charakter der Beratungen habe sich verändert, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Brüssel. Es sei nun allgemein anerkannt, dass es Sicherheitslinien beim Abbau der Staatsverschuldung brauche, ebenso Vorgaben zum jährlichen Abbau der Haushaltsdefizite. "Das waren zwei wichtige Anliegen für uns." Diese seien nun in den Entwürfen für eine mögliche Einigung verankert. "Gleichwohl ist weiter viel Arbeit zu leisten."

Es gehe jetzt vor allem um die Frage, wie ambitioniert die Regeln in der Europäischen Union ausgestaltet würden, ergänzte Lindner. Die Ansätze müssten noch konkret in Zahlen gegossen werden. Deutschland setze sich dabei für einen ambitionierten Pfad zum Abbau von Schulden und Haushaltsdefiziten ein. "Mein Optimismus ist gewachsen", so Lindner. Er hält eine politische Verständigung noch dieses Jahr für möglich. Offen sei, ob die neuen Regeln dann auch schon 2023 in Rechtstexte umgesetzt werden könnten.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)