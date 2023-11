Fortschritte in Verhandlungen über neue EU-Schuldenregeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Bundesregierung macht bei den Verhandlungen über neue Schuldenregeln in der EU substanzielle Fortschritte aus.

Der Charakter der Beratungen habe sich verändert, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Brüssel. Es sei nun allgemein anerkannt, dass es Sicherheitslinien beim Abbau der Staatsverschuldung brauche, ebenso Vorgaben zum jährlichen Abbau der Haushaltsdefizite. "Das waren zwei wichtige Anliegen für uns." Diese seien nun in den Entwürfen für eine mögliche Einigung verankert. "Gleichwohl ist weiter viel Arbeit zu leisten."

Es gehe jetzt vor allem um die Frage, wie ambitioniert die Regeln in der Europäischen Union ausgestaltet würden, ergänzte Lindner. Die Ansätze müssten noch konkret in Zahlen gegossen werden. Deutschland setze sich dabei für einen ambitionierten Pfad zum Abbau von Schulden und Haushaltsdefiziten ein. "Mein Optimismus ist gewachsen", so Lindner. Er hält eine politische Verständigung noch dieses Jahr für möglich. Offen sei, ob die neuen Regeln dann auch schon 2023 in Rechtstexte umgesetzt werden könnten.

Die EU-Kommission will künftig individuell ausgehandelte Abbaupfade für EU-Staaten mit zu hohen Haushaltsdefiziten und Schuldenständen - statt bislang pauschaler Vorgaben. EU-Länder sollen in der Regel in einem Zeitraum von vier Jahren ihre Werte verbessern müssen, teilweise innerhalb von sieben Jahren. Die europäischen Schuldenregeln sind seit 2020 zunächst wegen der Corona-Pandemie und später wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine ausgesetzt, sollen aber ab 2024 wieder greifen. In der Zeit sind die Schuldenstände deutlich gestiegen. Eigentlich gilt in der EU eine Obergrenze beim Haushaltsdefizit von drei Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung und 60 Prozent beim gesamten Schuldenstand. Gegen diese Vorgaben wurde in der Vergangenheit aber immer wieder verstoßen, ohne dass dies nennenswerte Konsequenzen gehabt hätte.

Sollte keine Einigung über eine Reform gelingen, würden die alten Regeln ab Anfang nächsten Jahres wieder greifen. Sie gelten aber als überholt und nicht mehr realistisch. Für eine Einigung braucht es vor allem eine Verständigung Deutschlands mit Frankreich, das für einen lockeren Kurs wirbt, um mehr Geld in Zukunftsprojekte investieren zu können. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire soll noch im November nach Berlin kommen, um eine Einigung vorzubereiten. Diese könnte dann beim nächsten Treffen der EU-Finanzminister im Dezember beschlossen werden.

"Wir arbeiten in die richtige Richtung", sagte Le Maire in Brüssel. Zu Details der Gespräche wollte er sich auf Nachfrage nicht äußern. Er sprach aber auch von Fortschritten. Bis Ende des Jahres müsse eine Einigung stehen. Denn es gehe auch um die Glaubwürdigkeit der gesamten EU. Seit Monaten wird bei dem Thema um eine Reform gerungen.

