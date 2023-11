Heftige Gefechte in Gaza-Stadt - Konferenz zu Palästinenser-Hilfe

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Gaza-Stadt/Jerusalem (Reuters) - In Gaza-Stadt haben sich auch am Donnerstag israelische Soldaten und Hamas-Kämpfer heftige Gefechte geliefert.

Rund um die eingekesselte Stadt im Norden des Gazastreifens seien israelische Panzer in Stellung, berichteten Einwohner. Die israelischen Truppen rückten immer näher an zwei Krankenhäuser heran, in denen Tausende Palästinenser Schutz suchten. Im Laufe des Tages sollten sich Vertreterinnen und Vertreter von rund 80 Staaten und Organisationen in Paris treffen, um humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung zu koordinieren und um Wege zu finden, verletzte Zivilisten aus dem dicht besiedelten Küstenstreifen herauszubekommen.

Das israelische Militär teilte mit, seine Truppen seien ins Zentrum von Gaza-Stadt vorgedrungen, der wichtigsten Bastion der radikal-islamischen Hamas und der größten Stadt in dem Palästinenser-Gebiet. Die Hamas erklärte, ihre Kämpfer hätten den israelischen Truppen schwere Verluste zugefügt. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.

Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober in den Süden Israels eingedrungen und haben mit ihrem Angriff Militär und Regierung Israels überrascht. Nach israelischen Angaben wurden bei dem Angriff rund 1400 Menschen getötet und 240 weitere von Hamas-Kämpfern als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Israel hat darauf mit massiven und ununterbrochenen Luftangriffen auf den Gazastreifen reagiert und ist auch mit Bodentruppen eingerückt. Bei den israelischen Angriffen wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 10.500 Menschen getötet, etwa 40 Prozent von ihnen Kinder.

Die Lage für die Zivilbevölkerung im von Israel abgeriegelten Gazastreifen, wo rund 2,3 Millionen Menschen leben, wird immer schwieriger. Um Hilfe zu organisieren, hat Frankreich zu einer Konferenz nach Paris eingeladen. "Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass der Zugang zu Grundbedürfnissen, wie Medikamenten und Wasser im Gazastreifen heutzutage schwierig ist", sagte ein Vertreter des französischen Präsidialamtes vor Beginn der Konferenz. "Das Ziel besteht also wirklich darin, mit allen Teilnehmern und auch mit Israel zusammenzuarbeiten, ... um einen besseren Zugang zu ermöglichen."

Teilnehmer der Konferenz sind unter anderem Ägypten, Jordanien und die arabischen Golfstaaten sowie westliche Staaten und G20-Mitglieder mit Ausnahme Russlands. Allerdings werden nur wenige Staats- und Regierungschefs oder Außenminister vor Ort sein. Internationale Institutionen und im Gazastreifen tätige Nichtregierungsorganisationen (NGO) wie Ärzte ohne Grenzen schicken ebenfalls Vertreter. Auch der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, die im Westjordanland regiert, wird anwesend sein. Israel war hingegen nicht eingeladen, wird nach französischen Angaben aber über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

In der französischen Regierung hofft man, dass mit der Konferenz der Grundstein gelegt wird für eine schnelle internationale Reaktion, wenn es tatsächlich zu einer vielfach geforderten humanitären Feuerpause kommt. Ein Thema wird die Wiederherstellung der Wasser-, Treibstoff- und Stromversorgung sein. Auch die Errichtung eines Seekorridors soll diskutiert werden, um über das Mittelmeer humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen und Verletzte per Schiff in Sicherheit zu bringen. Zudem soll sichergestellt werden, dass die Hilfe nicht an die Hamas umgeleitet wird.

(Bericht von: Nidal al-Mughrabi, Maytaal Angel, John Irish, Elizabeth Pineau; geschrieben von Sabine Ehrhardt.