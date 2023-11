OTS: Bootstrap Europe / Bootstrap Europe zieht nach der Übernahme ...

Bootstrap Europe zieht nach der Übernahme erfolgreiche Bilanz Berlin (ots) - 20 Prozent des Portfolios der SVB Deutschland neu finanziert 60 Tage nach der Übernahme der Silicon Valley Bank in Frankfurt am Main im September 2023 zieht Bootstrap Europe eine erfolgreiche erste Bilanz. Die größte Venture-Lending-Portfolio-Übernahme in Deutschland seit rund 20 Jahren lässt demnach positive Aussichten sowohl für die finanzierten Portfolio-Unternehmen wie für die wirtschaftliche Gesamtsituation zu. Mit der ersten großen Übernahme eines Venture-Lending-Portfolios seit rund 20 Jahren hat Bootstrap Europe nun eine erste 30-Tage-Bilanz gezogen und die Transaktion als für die beteiligten Parteien als sehr positiv bewertet. Die hohe Komplexität sei ohne die intensive Unterstützung auf beiden Seiten nicht möglich gewesen, heißt es aus dem Unternehmen. Im Mittelpunkt hätten dabei immer die Interessen der bestehenden Kreditnehmer der Silicon Valley Bank (SVB) Deutschland gestanden, so dass eine der Hauptanstrengungen war, die Daten-, Rechts- und Beziehungsübergaben so reibungslos wie möglich zu gestalten. Reibungslose Übernahme Die Übernahme wurde auch aus dem gesamten deutschen und europäischen Ökosystem des Technologie- und Venture-Sektors positiv aufgenommen. Der Einstieg von Bootstrap Europe unterstreicht somit die hohe Position von Deutschland als Standort für Technologie und Unternehmertum. Die nun deutlich globale Perspektive für die SVB Deutschland kann nun entscheidend dazu beitragen, lokale Unternehmen bei der internationalen Expansion zu unterstützen, Aktivitäten zu skalieren, Wachstum zu generieren und das Start-up-Ökosystem insgesamt zu fördern. Zuversicht im Markt Die Zuversicht des deutschen Marktes einen Monat nach der Transaktion wird insbesondere durch die jüngsten Aktivitäten des Portfolios bestätigt. Fast 20 % des deutschen Portfolios der SVB haben seit der Übernahme erfolgreich neue Finanzierungsrunden abgeschlossen. Etwa ein Drittel (31 %) des Portfolios wurde refinanziert, ein weiteres Drittel (31 %) sucht nach zusätzlichen Kreditfazilitäten für weiteres Wachstum und das verbleibende Drittel (31 %) sucht derzeit keine Finanzierung und bedient seine bestehenden Fazilitäten. Zudem wurden in diesem Monat 7 % des Portfolios verkauft. Pressekontakt: Miriam Graf +49 159 029 045 02 - monocerospr.com monoceros GmbH, Planufer 92b, 10967 Berlin Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172503/5644689 OTS: Bootstrap Europe