Pistorius legt neue Verteidigungspolitische Richtlinien vor

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Bundeswehr konsequent auf den Schutz Deutschlands und seiner Verbündeten ausrichten. Dazu soll bei den Reformen, der Beschaffung von Ausrüstung und Material sowie Bauprojekten Tempo gemacht werden. In neuen Verteidigungspolitischen Richtlinien, die Pistorius am Donnerstag in Berlin auf der Bundeswehrtagung vorlegte, wird "Kriegstüchtigkeit als Handlungsmaxime" bezeichnet. Pistorius und der Generalinspekteur Carsten Breuer schreiben in dem Dokument: "Wir müssen Rückgrat der Abschreckung und kollektiven Verteidigung in Europa sein. Unsere Bevölkerung, aber auch unsere Partner in Europa, Nordamerika und der Welt erwarten von uns, dass wir uns dieser Verantwortung stellen."/cn/DP/men