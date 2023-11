Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Joe Biden

MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zu Joe Biden

Joe Bidens Beliebtheit im eigenen Land nimmt seit Monaten rapide ab. Lag dies bislang vor allem an der Rekordinflation in den USA sowie an Bidens hohem Alter und der damit weit verbreiteten Auffassung, dass er für das Präsidentenamt und die dazugehörigen Aufgaben zu betagt sei, kommt nun ein weiterer Faktor hinzu. Seine starre Position, die Israel im Gaza-Krieg bedingungslos unterstützt, hat ihn und sein Land in eine außen- wie innenpolitische Krise manövriert. Innerparteilich scheint längst nur noch eine Minderheit davon überzeugt zu sein, dass der 80-Jährige im kommenden Jahr Chancen auf eine Wiederwahl hat. Für die Demokraten ist Biden als Kandidat inzwischen allerdings alternativlos, starten die ersten Vorwahlen bereits in weniger als drei Monaten. So schnell lässt sich keine ernsthafte Alternative aus dem Hut zaubern./zz/DP/zb