Tagesausblick für 10.11.: DAX bestätigt Ausbruch aus Abwärtstrend. Anleihenmarkt stützt.

Nach einem verhaltenen Beginn zeigten sich heute erneut die Bullen und schoben den DAX® über die Marke von 15.300 Punkte. Unterstützung kam in erster Linie von guten Unternehmenszahlen und der leichten Entspannung an den Rentenmärkten. Das Angstbarometer VDAX®new new erreichte heute ein mehrwöchiges Tief.

Die Krisenherde rund um den Globus rücken bei den Investoren aktuell etwas in den Hintergrund. Die Berichtssaison und die Zinsentwicklung bestimmen das Geschehen. Mit dem deutlichen Rückgang der Anleiherenditen sank in den vergangenen Tagen der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX®new auf 14. Der langjährige Durchschnitt liegt bei rund 19,5 und bei Ausbruch des Israelkonflikts notierte der Volatilitätsindex zeitweise bei 25. Ein hoher Wert suggeriert eine hohe Unsicherheit. Morgen werden erneut einige Notenbänker Reden halten und die Investoren werden genau auf mögliche Signale zum künftigen Zinskurs achten. Der jüngste Kursrückgang beim Öl könnte positive Effekte auf die Inflation und damit auf die Notenbankpolitik haben. Heute legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zwar zu. Der Trend ist zunächst jedoch weiterhin abwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Mit Airbus, Brenntag, Deutsche Telekom, Merck, Hannover Rück, Henkel und Rheinmetall meldeten heute sieben DAX®-Unternehmen Zahlen. Die Reaktionen fielen teils recht extrem aus. Airbus, Hannover Rück und Rheinmetall mussten im Tagesverlauf Federn lassen. Brenntag, Deutsche Telekom, Henkel und Merck legten teils kräftig zu. Aus der zweiten Reihe berichteten unter anderem Deutz, Fielmann, GFT Technologies, Jenoptik, LEG Immobilien und SMA Solar. BASF bestätigte den Ausbruch aus dem von April bis Oktober gebildeten Abwärtstrend. Bahnt sich hier eine Trendwende an? Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Recyclingspezialisten Befesa.

Morgen werden unter anderem Allianz, Bechtle, Borussia Dortmund, Jungheinrich, Richemont und United Internet Geschäftszahlen veröffentlichen.

Wichtige Termine: