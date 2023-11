Bundesbank-Präsident für eindeutige und verlässliche EU-Schuldenregeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel fordert klare und verlässliche Schuldenregeln für die Länder in der Europäischen Union. Diese sollten zudem keinen Interpretationsspielraum zulassen und Regierungen und Parlamente binden, sagte Nagel am Freitag in einer Rede auf einer Veranstaltung in Baden Baden leut Redetext.

"Wenn sie so und dazu noch mit geeigneten Werten ausgestaltet sind, dann sichern sie solide Staatsfinanzen ab." Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission zur Reform der Schuldenregeln in der EU sei dagegen nicht verheißungsvoll. Es zeichneten sich aber inzwischen deutliche Verbesserungen gegenüber diesem Vorschlag ab.

Für eine erfolgreiche Reform sind Nagel zufolge mehrere Punkte zentral. "Erstens: Pläne und Vorgaben müssten besser umgesetzt werden als bisher." Das betreffe die Mitgliedstaaten und auch die Kommission, die im Zentrum der Überwachung stehe. Es solle zudem sichergestellt sein, dass hohe strukturelle Defizite der Länder und Schuldenquoten verlässlich sinken. "Sinken sie nicht, sollte das nicht damit entschuldbar sein, dass zu optimistische Ausgabenpläne eingehalten wurden." Drittens dürfe es bei wichtigen Entscheidungen nicht zu viel Ermessensspielraum geben. "Es sollte etwa verlässlich und nachvollziehbar sein, ob ein Verfahren eröffnet oder verschärft werden soll oder nicht." Noch sehe er diese Aspekte nicht berücksichtigt.

Solide Staatsfinanzen sind Nagel zufolge wichtig, um die Krisenresilienz der Länder zu stärken. Sie seien zudem kein Gegensatz zu einer gesunden Konjunkturentwicklung sondern eine wichtige Voraussetzung dafür. "Sie erleichtern die Geldpolitik. Und sie machen die Währungsunion stabiler", sagte er. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuvor bemängelt, dass bei diesem wichtigen Thema in der EU bislang noch keine Einigung erzielt wurde. Am Donnerstag war nach einem Teffen der EU-Finanzminister in Brüssel bekannt geworden, dass Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire noch im November nach Berlin kommen soll, um eine Einigung vorzubereiten. Diese könnte dann beim nächsten Treffen der EU-Finanzminister im Dezember beschlossen werden.

