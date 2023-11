Die meistgehandelten Produkte: Beim Dax sind die Anleger zwiegespalten. EUROSTOXX50-Bären dominieren

Der DAX® begann mit einem Minus von 0,36% mit 15.296,58 Punkten in den letzten Handelstag der Woche. Im frühen Handel fiel der DAX® auf ein Tagestief von 15.243,22 Punkten. Dieses Tief konnte der DAX® bislang halten und ging in eine Seitwärtsbewegung über. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen sind ausschließlich Short Produkte.

Außerdem befinden sich unter den Optionsscheinen ein Put auf Tesla und dem Nasdaq-100 Index. Die Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Vorabend sorgten für Verunsicherung bei den Anlegern, ob der Zinsgipfel bereits erreicht sein könnte. Jerome Powell versicherte, dass man nicht zögern werde, die Zinsen weiter anzuheben, sollte dies notwendig werden. Unter den Faktor-Optionsscheinen befindet sich auch ein Short auf die Allianz. Der Gewinn der Allianz ist aufgrund der schweren Unwetter in Europa um 15% eingebrochen. An der Börse wurde die Nachricht jedoch positiv aufgenommen, da Analysten mit einem noch stärkeren Gewinneinbruch gerechnet hatten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Euro Stoxx 50 ® Put HC8JFT 2,93 4198,11 Punkte 4484,513121 Punkte 14,45 Open End DAX ® Put HC8SH9 3,30 15249,80 Punkte 15550,209764 Punkte 46,42 Open End DAX ® Call HD0FU0 3,06 15249,80 Punkte 14979,727526 Punkte 50,92 Open End DAX ® Put HC9L61 5,69 15249,80 Punkte 15799,99711 Punkte 23,40 Open End DAX ® Call HC1XDM 8,05 15249,80 Punkte 14459,630536 Punkte 18,91 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.11.2023; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PV 5,56 15247,42 Punkte 15400,00 Punkte 27,55 12.03.2024 DAX ® Call HC57S5 5,12 15247,42 Punkte 16100,00 Punkte 29,82 16.05.2023 Alphabet Inc. Class C Call HC78Y6 0,99 131,065 USD 130,00 USD 9,72 13.03.2024 Nasdaq-100 ® Put HC4B90 7,09 15187,89751 Punkte 15100,00 Punkte 20,05 18.06.2024 Tesla Put HC7CKL 4,59 206,25 USD 255,00 USD 4,20 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.11.2023; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC978E 11,35 15258,80 Punkte 16889,044772 Punkte -5 Open End Allianz Short HD0JPL 9,26 227,58 EUR 277,881669 EUR -3 Open End DAX ® Short HC977V 11,98 15267,80 Punkte 15992,074382 Punkte -12 Open End Euro Stoxx50® Short HC7D8T 3,44 4199,11 Punkte 4335,093298 Punkte -20 Open End Vonovia SE Short HD0KSE 11,77 23,17 EUR 24,463611 EUR -10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.11.2023; 10:50 Uhr

