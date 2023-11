EQS-News: Bryan Garnier & Co. berät Smart-Grid-Lösungsanbieter Aidon beim Verkauf an Gridspertise / Wachstumsmarkt „Intelligente Netze“

Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

M&A-Transaktion:

Bryan Garnier & Co berät Smart-Grid-Lösungsanbieter Aidon beim Verkauf an Gridspertise / Wachstumsmarkt „Intelligente Netze“

Analysten erwarten im Schnitt 3,5 Mrd. € jährliche Investitionen in intelligente Netze

Deutschland beschleunigt Einführung von Smart Meters

10.11. 2023: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan, Garnier & Co. konnte die finnische Aidon mit ihrem Mehrheitseigner Alder die frühere Enel-Ausgründung Gridspertise als neuen Eigentümer gewinnen. Aidon ist der führende Anbieter von Smart-Grid- und Smart-Metering-Lösungen und Dienstleistungen in den nordischen Ländern. Ihre Systeme ermöglichen eine zuverlässige Messung und Analyse des Energieverbrauchs sowie effiziente Wartungsprozesse für Verteilernetze. Sie ermöglichen gezielte Investitionen in die Modernisierung und Wartung des Netzes, die Technologie ist in den nordischen Ländern bereits an fast 5 Millionen Energiemesspunkten im Einsatz. Haupteigentümer von Aidon ist der skandinavische Private Equity Fonds Alder, der 2013 eine Mehrheitsbeteiligung an Aidon erwarb. Weitere Eigentümer sind 2VK Invest, Finnish Industry Fund Ltd. (TESI) und Schlüsselpersonal von Aidon.

Gridspertise S.r.l., ein weltweit agierendes Unternehmen, das Verteilnetzbetreiber bei der Beschleunigung der digitalen Transformation von Stromnetzen unterstützt. Das Unternehmen wurde 2021 als Ausgliederung des italienischen Energiekonzerns Enel gegründet und verfügt über eine zwanzigjährige Erfahrung in der Entwicklung, Erprobung und Skalierung digitaler Technologien in intelligenten Infrastrukturnetzen. Gridspertise gehört seit Ende 2022 zu jeweils 50 Prozent zur Enel-Gruppe und zur Private Equity Gesellschaft CVC Capital Partners.

"Wir freuen uns, dass wir den richtigen Partner für die nächste Wachstumsphase von Aidon gefunden haben. Bryan Garnier hat uns bei jedem Schritt des Weges unterstützt, von der Equity Story bis zum Abschluss der Transaktion, und so dazu beigetragen, ein hervorragendes Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen. Durch die Kombination unserer neuartigen integrierten Hardware- und Softwarelösungen mit den Spitzentechnologien und der globalen kommerziellen Reichweite von Gridspertise sind wir gut positioniert, um in etablierten wie auch aufstrebenden Märkten zu florieren und zu wachsen,“ sagte Tommi Blomberg, CEO von Aidon Oy.

Steigende Nachfrage nach Software und Dienstleistungen für intelligente Netze

Den Analysten von Bryan, Garnier & Co. zufolge gibt es in der EU insgesamt 289 Mio. Messstellen, die von intelligenten Zählern bis hin zu einfachen Messgeräten reichen. Den verfügbaren Zahlen zufolge sind davon nur rund 72% intelligente Zähler, was auf die unterschiedlichen nationalen Einführungsfristen zurückzuführen ist.

„Wir rechnen damit, dass die Investitionen in intelligente Netze in den nächsten Jahren durchschnittlich 3,5 Mrd. € pro Jahr betragen werden, das wären 7-8 Mio. intelligente Zähler pro Jahr,“ erläutert Jay Marathe, Managing Director von Bryan, Garnier & Co. Er verweist auf einen aktuellen Bloomberg-Report, demzufolge bis 2050 mindestens 21,4 Billionen Dollar in das weltweite Stromnetz investiert werden müssten, um die Net Zero Ziele zu erreichen.



„Im Zuge der neuen Gesetzgebung seit Frühjahr 2023 und der ab 2025 geplanten Einführung dynamischer Tarife rechnen wir vor allem in Deutschland mit einer steigenden Nachfrage nach entsprechender Software und Dienstleistungen.“

Aidon-Projekte in Deutschland

Gridspertise wird Aidon helfen, seine Präsenz auf dem deutschen Markt weiter auszubauen. Das Unternehmen ist bereits heute in Deutschland aktiv: Der deutsche Verteilnetzbetreiber LSW Netz, der über 200.000 Messpunkte in seinem Stromnetz verfügt, testet derzeit mit Aidon in einem gemeinsamen Pilotprojekt die Messung und Überwachung von Trafostationen in der Niederspannung. Ziel ist es, über das Aidon-Messsystem genauere Informationen über die Stromqualität in der Niederspannung zu bekommen. Gleichzeitig wird mit Hilfe der Sensordaten der Anlagenzustand überwacht, um bei Auffälligkeiten schnell informiert zu werden.

Mit dem Stadtwerk Haßfurt hat Aidon im Juni 2023 einen Vertrag über die Lieferung und Installation der Aidon Mess- und Überwachungslösung für Niederspannungs-Trafostationen unterzeichnet. Als Pilotprojekt werden in Kürze einige Trafostationen im Netzgebiet des Stadtwerks mit dem Messsystem von Aidon ausgestattet.