EZB will Bewertungen von Scope Ratings akzeptieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will künftig auch Kreditbewertungen der europäischen Ratingagentur Scope Ratings in ihrem Sicherheitengeschäft verwenden. Eine entsprechende Entscheidung habe der EZB-Rat bereits am 2. November getroffen, teilte die Notenbank am Freitag in Frankfurt mit. Die vor etwas mehr als einem Jahrzehnt gegründete Agentur ist der erste Bonitätsprüfer aus Europa, der in den Reigen der von der EZB akzeptierten Ratingagenturen aufgenommen wird. Dazu zählen bisher die US-Agenturen S&P Global, Moody's und Fitch sowie die kanadische Agentur DBRS.

Die Ratings der Agenturen sind wichtig für das geldpolitische Geschäft der EZB mit Kreditinstituten. Die Bewertungen der Ratingagenturen sind etwa mit ausschlaggebend dafür, welche Wertpapiere die Banken bei der EZB einreichen können, um im Gegenzug Zentralbankgeld zu erhalten. Während der Finanz- und Eurokrise standen die alteingesessenen Ratingagenturen unter teils heftiger Kritik, weil die Qualität ihrer Bewertungen infrage gestellt wurde.

"Diese Entscheidung folgt einer gründlichen Bewertung des von Scope Ratings eingereichten Antrags durch das Eurosystem", erklärte die EZB. Die Integration von Scope in die technische Infrastruktur der EZB werde umgehend eingeleitet und voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. Der Termin, zu dem die Ratings von Scope für geldpolitische Zwecke verwendet werden können, werde vorab bekannt gegeben./bgf/la/mis