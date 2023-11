Foto-Dienstleister Cewe mit Umsatzplus vor wichtigem Weihnachtsgeschäft

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Foto-Dienstleister Cewe ist in den ersten neun Monaten des Jahres gewachsen. Wie der Konzern am Freitag in Oldenburg mitteilte, stieg der Umsatz von Januar bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 453 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 2,3 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum stand an dieser Stelle ein Minus. Der Nettoverlust schrumpfte auf 441 000 Euro nach minus 1,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Zum Wachstum trugen laut Management sowohl das Fotofinishing als auch der kommerzielle Online-Druck bei. Das Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal ist traditionell die Saisonspitze für den Foto-Dienstleister. Die Jahresziele bestätigte der Konzern./knd/mis