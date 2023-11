GNW-Adhoc: Raven stellt auf der Agritechnica 2023 skalierbare Erweiterungen der Präzisionslenkung vor

^HANOVER, Deutschland, Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Raven Industries (https://de.ravenind.com), ein führender Anbieter von automatisierten Nachrüstlösungen für die Präzisionslandtechnik, baut sein branchenführendes Lenk- und Spurführungsportfolio für gemischte Flotten weiter aus. Auf der Agritechnica 2023 (https://www.agritechnica.com/de/) wird die Marke das neue Raven CRx+ Guidance Kit vorstellen, eine skalierbare und anpassbare Kombination aus den bewährten Spurführungsempfängern, den neuesten Lenkungsinnovationen und den neu verbesserten Displays in der Kabine. Darüber hinaus wird Raven auf seinem interaktiven Agritechnica-Stand seine neuesten Automatisierungslösungen vorstellen und alle Besucher dazu einladen, ihre Produktivität mit grenzenlosen Automatisierungsoptionen zu steigern. Leitsysteme für jede Flotte und jede Anwendung Das neue Raven CRx+ Guidance Kit erweitert den grundlegenden Kern der Präzisiontechnologien von Raven um verbesserte Komponenten und bietet eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung, die sich für jede Aufgabe eignet. Mit einer elektrischen Leistung, die mit der hydraulischen Lenkung vergleichbar ist, einer schnellen Linienerfassung, der gewünschten Genauigkeit und einer einfachen Installation werden die Nutzer des Raven CRx+ Guidance Kit weniger Überlappungen und Fehlstellen sowie eine verbesserte Gleichmäßigkeit des Ernteguts und Bodenerhaltung erleben, was zu einer höheren Produktivität und Effizienz führt. Das aktualisierte Kit verbessert den grundlegenden Kern der Präzisionstechnologie von Raven mit verbesserten Komponenten, die 2024 ausgeliefert werden. Um ihr Raven CRx+ Guidance Kit zusammenzustellen, müssen die Nutzer einen Empfänger (RS1(TM) (https://de.ravenind.com/products/guidance/rs1), 500S(TM) (https://de.ravenind.com/products/guidance/gnss-receivers)) und ein Display (CR7® (https://de.ravenind.com/products/displays/cr7), CR12® (https://de.ravenind.com/products/displays/cr12) oder das neue CR7®+ oder CR12®+) auswählen und das Kit mit der neu veröffentlichten elektrischen Lenkautomatik DirecSteer(TM) (https://www.ravenind.com/products/guidance/direcsteer) vervollständigen. Das Kit umfasst drei neue Produkte: * CR7®+, Ravens Display der nächsten Generation mit verbesserter Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit. * CR12®+, Ravens aktualisiertes 12-Zoll-Display für die Fahrerkabine mit aktualisierter Hardware und vereinfachter Benutzerführung. * Beide neuen CRx+-Displays verfügen über ein neu gestaltetes CRx- Betriebssystem mit einfachen Widget-Layouts und Feldplanung.

* DirecSteer(TM) (https://www.ravenind.com/products/guidance/direcsteer), Ravens

einfache, leise und leistungsstarke Lenkautomatik mit intelligentem Elektromotor. Darüber hinaus werden zukünftige Entwicklungen des Nachrüstungsportfolios Verbesserungen bei der GNSS-Korrektur enthalten. Aktualisierte SSR-Korrekturen (State Space Representation) werden den Landwirten echte RTK-Genauigkeit sowohl über das Mobilfunknetz als auch über Satelliten bieten. Dies bietet den Nutzern zuverlässige Korrekturdienste, indem es ein satellitengestütztes Back-up im Falle eines Signalverlustes bietet, selbst in Gebieten, die von Mobilfunknetzen nicht gut abgedeckt werden. Raven entwickelt derzeit einen neuen GNSS-Empfänger, den 900S, der diese neuen SSR-Korrekturdienste unterstützen wird und die Möglichkeit bietet, zwischen Satelliten- und Mobilfunkverbindung zu wählen. Der 900S wird eine weitere Option sein, die dem Raven CRx+ Guidance Kit hinzugefügt werden kann. Das genaue Erscheinungsdatum wird in einer zukünftigen Ankündigung bestätigt. Diese neuen Innovationen unterstreichen das Engagement von Raven, Landwirten automatisierte Lösungen anzubieten, die die Effizienz und Produktivität steigern. Das Raven CRx+ Guidance Kit baut auf der bewährten Führungsrolle des Unternehmens bei der Entwicklung von Nachrüstlösungen für gemischte Flottenanwendungen auf. Raven wird die Integration mit den Plattformen von CNH Industrial (https://www.cnhindustrial.com/) weiter vorantreiben und sich weiterhin dafür einsetzen, die Benutzerfreundlichkeit für Landwirte weltweit zu verbessern. "Die Einführung des Raven CRx+ Guidance Kit ist ein hervorragender Beweis für unsere kundenorientierte Entwicklung, die den Landwirten leistungsstarke und dennoch einfache Lösungen für ihre tägliche Arbeit bietet. Die Vorteile der Automatisierung steigern den Ertrag und die Rentabilität. Wir versetzen Landwirte in die Lage, ihren individuellen Weg zur Autonomie zu gehen, indem wir die Einfachheit und Effizienz bei jedem Schritt maximieren", sagte Frank Dorenkamp, Raven Industries' Europe Business Director. Raven auf der Agritechnica 2023 Auf der Agritechnica wird Raven auch seine neuesten Präzisionsprodukte für die Landwirtschaft vorstellen, die sowohl den Landwirten als auch der Umwelt zugutekommen, indem sie die Produktivität, Effizienz und Rentabilität steigern. "Als Marke von CNH Industrial entwickelt Raven weiterhin innovative Präzisionstechnologien wie die Raven Sense & Act(TM) (https://www.ravenind.com/resources/news/why-ravens-spray-technology-just-got- better) Lösung, DirecSteer(TM) und andere Lösungen, die sich nahtlos in branchenführende Plattformen integrieren lassen und so die Rentabilität und langfristige Wirtschaftlichkeit der Landwirte verbessern", so Eric Shuman, General Manager von Raven Industries. Agritechnica-Teilnehmer können Raven in Halle 8 | Stand B11 besuchen, um Vorbestellungen für das Raven CRx+ Guidance Kit aufzugeben und mehr über die neuesten Innovationen von Raven vom 12. bis 18. November 2023 zu erfahren. Über Raven Industries, Inc. Raven Industries hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Landwirtschaft durch Technologie und Innovation voranzubringen. Das Unternehmen liefert innovative, hochwertige Produkte und Systeme, die Landwirten helfen, ihren Dienst in der Welt zu erweisen. Seit Jahrzehnten setzt sich Raven für die Maximierung der betrieblichen Effizienz von Landwirten ein. Heute eröffnet die bahnbrechende Arbeit von Raven im Bereich der autonomen Systeme neue Möglichkeiten in der Landwirtschaft: Traktoren fahren auf dem Feld, verbinden Büro und Kabine drahtlos miteinander und schützen die Umwelt durch kontrollierte Leistung. Raven ist eine Tochtergesellschaft von CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), einem führenden Unternehmen, das sich auf die Bereiche Landwirtschaft und Bauwesen spezialisiert hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://ravenind.com. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9716ede-fca3- 4744-96c1-83df9a838bd6/de °