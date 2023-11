Justizkrise in Türkei - Erdogan wirft Verfassungsgericht Fehler vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ankara (Reuters) - In der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan das Verfassungsgericht angegriffen und diesem zahlreiche Fehler vorgeworfen.

"Leider hat das Verfassungsgericht viele Fehler in Folge gemacht, was mich traurig stimmt", sagte er einer Mitschrift zufolge zu Journalisten auf einem Rückflug von einer Auslandsreise. Sein Büro veröffentlichte die entsprechenden Dokumente am Freitag. Erdogan rief seine Parteifreunde in dem Justizstreit auf, das oberste Berufungsgericht des Landes zu unterstützen. Dieses hatte eine Entscheidung des Verfassungsgerichts vom Oktober, den inhaftierten Parlamentsvizevorsitzenden Can Atalay aus dem Gefängnis zu entlassen, als verfassungswidrig beanstandet.

Erdogan sagte, dies dürfe das Verfassungsgericht nicht verkennen. Die türkische Anwaltsvereinigung und die größte Oppositionspartei CHP protestierten am Freitag dagegen und sprachen von einem "versuchten Putsch" des Berufungsgerichts. Experten zufolge ist der Konflikt zwischen den beiden wichtigsten Gerichten des Landes beispiellos.

Erdogan sagte in Ankara zudem, um den Konflikt aufzulösen, sei eine Änderung der Verfassung nötig. Die jetzige Verfassung gebe dies nicht her. "Die Notwendigkeit einer neuen Verfassung ist offensichtlich."

Atalay war im vergangenen Jahr wegen des Vorwurfs des Putschversuchs zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde zusammen mit dem türkischen Menschenrechtler Osman Kavala und sechs weiteren Angeklagten schuldig befunden, 2013 versucht zu haben, mit der Organisation landesweiter Proteste die Regierung zu stürzen. Die Angeklagten hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.

(Bericht von Ece Toksabay, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)