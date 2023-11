Polens Opposition stellt Weichen für Regierungswechsel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Warschau (Reuters) - Polens pro-europäische Oppositionsparteien haben sich auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt.

Sie kommen damit einer Machtübernahme in dem bislang von der nationalkonservativen PiS regierten osteuropäischen EU-Mitgliedsland einen wichtigen Schritt näher. "Wir sind bereit, in den kommenden Jahren Verantwortung für Polen zu übernehmen", sagte Oppositionsführer Donald Tusk, der auch Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten ist, am Freitag in Warschau.

Die PiS-Partei von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (Recht und Gerechtigkeit) hatte bei der Parlamentswahl am 15. Oktober ihre absolute Mehrheit verloren. Sie blieb dennoch stärkste Partei, hat aber praktisch wohl keine Chancen, einen Partner für die Bildung eines Bündnisses zu finden, da alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit ausgeschlossen haben. Dagegen verfügen die pro-europäischen Gruppierungen um Tusk über ausreichend Mandate für eine Regierungskoalition.

Stärkste Kraft in der Oppositionsallianz ist das von Tusk angeführte liberale Wahlbündnis Bürgerkoalition (KO). Hinzu kommen der gemäßigt konservative Dritte Weg und die Neue Linke. Sie unterzeichneten eine Vereinbarung, in der sie unter anderem mehr Transparenz bei den öffentlichen Finanzen und eine Entpolitisierung staatlicher Unternehmen zusichern. Auch will das Bündnis sich dafür einsetzen, dass eine Entscheidung von 2020 zurückgenommen wird, die auf ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot hinauslief.

Gleichzeitig ist das Thema Abtreibung aber auch eines, bei dem die Mitglieder der Allianz inhaltlich auseinander liegen. Ähnliches gilt für die Staatsausgaben. Allerdings eint die Parteien ihr Bedürfnis, die Beziehungen zu Brüssel zu verbessern. Unter der PiS-Regierung war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Streit mit der EU-Kommission und anderen EU-Ländern in der Migrationspolitik und in Fragen der Rechtsstaatlichkeit gekommen. Tusk war bereits von 2007 bis 2014 Ministerpräsident in Polen und später EU-Ratspräsident. 2021 kehrte er in die polnische Politik zurück.

Formell hat Präsident Andrzej Duda Morawiecki trotz der verlorenen Mehrheit den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Gelingt es Morawiecki jedoch nicht, eine Vertrauensabstimmung im Parlament zu gewinnen, kann eine andere Regierung gebildet werden.

