Pressestimme: 'Frankenpost' zu Bundeswehr/Pistorius

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Bundeswehr/Pistorius:

"Es gibt viel zu tun bei der Bundeswehr. Das fängt bei der Ausrüstung an. Von vielen Waffensystemen gab es schon vor dem Ukraine-Krieg zu wenig, dann wurde Material richtigerweise an Kiew abgegeben. Darunter auch wichtige Waffensysteme wie Kampf- und Schützenpanzer. Das geht der Truppe an die Substanz. Dennoch läuft die Nachbestellung immer noch schleppend. Aus dem Krieg lässt sich zudem lernen, dass die Bundeswehr neue Fähigkeiten braucht, etwa noch stärker auf Drohnen zur Aufklärung setzen muss. All das fehlt."/zz/DP/men