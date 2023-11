Pressestimme: 'Volksstimme' zu Wehrdienst-Debatte

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Wehrdienst-Debatte:

"Für Bundeswehr-Verbandschef André Wüstner ist klar: Um künftig die Truppenstärke zu sichern, wird an der Wiedereinführung der Wehrpflicht nichts vorbeiführen. Damit setzt er passgenau bei Verteidigungsminister Boris Pistorius an, der unlängst forderte, dass Deutschland "kriegstüchtig" werden müsse, um mit den Bedrohungen fertig zu werden. Für die Wehrpflicht, 2011 von der schwarz-gelben Bundesregierung ausgesetzt, machen sich aber vorerst nur die Profis stark. In der Politik wird das Thema nur mit spitzen Fingern angefasst. Schon weil sich die für die Dienstpflicht infrage kommenden Jahrgänge der Generation Z für alles Mögliche engagieren, jedoch kaum für einen obligatorischer Militärdienst. Das zeigt sich an der jammervollen Personalentwicklung auf freiwilliger Basis. Mit Überzeugungsarbeit wird es nicht getan sein. Genauso wie die Pflicht zum Waffendienst früher unangreifbar schien, ist es nun umgekehrt mit dem Verzicht darauf."