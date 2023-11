September-Sonne sorgt für Schwung - Tourismus-Branche über Vor-Corona-Niveau

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Zum Ende des Sommers haben die Tourismusbetriebe in Deutschland das Vor-Corona-Niveau übertroffen.

Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe zählten im September 49,6 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren 5,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und 3,8 Prozent mehr als im September 2019, dem Vergleichsmonat vor der Virus-Pandemie. "Nach dem Mai ist der September damit der zweite Monat in diesem Jahr, in dem das Vor-Corona-Niveau übertroffen wurde." Das gute Wetter dürfte hier eine Rolle gespielt haben. Denn der September war dem Deutschen Wetterdienst zufolge fast vier Grad wärmer als üblich und sorgte mit einem Durchschnitt von 17,2 Grad Celsius für Rekordtemperaturen.

Dies dürfte viele Menschen dazu bewegt haben, spontan in der Heimat zu verreisen. Denn die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland war im September mit 41,9 Millionen um 4,5 Prozent höher als im Vorjahr und auch um 5,6 Prozent höher als vor vier Jahren. Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gästen erhöhte sich zum Vorjahresmonat zwar um 8,0 Prozent auf 7,7 Millionen, lag damit aber noch 5,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von September 2019.

In den ersten neun Monaten des Jahres verbuchten die Unternehmen 382 Millionen Übernachtungen. Dies war ein Plus von 9,3 Prozent zum Vorjahr, aber immer noch ein Minus von 1,2 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise.

Der Oktober-Umfrage des Ifo-Instituts unter Unternehmen zufolge steht der Tourismus trotz der hohen Inflation im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen recht gut da. "Der Tourismus läuft weiterhin gut", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, jüngst zu Reuters. "Die Deutschen wollen Urlaub machen."

