Über 100 Mitarbeiter von UN-Hilfswerk seit Kriegsausbruch im Gazastreifen getötet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Genf (Reuters) - 101 Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNWRA) sind seit dem wiederaufgeflammten Nahost-Konflikt getötet worden.

Das teilte UNWRA-Chef Philippe Lazzarini am Freitag via Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit. "Verheerend. Über 100 UNRWA-Mitarbeiter wurden innerhalb eines Monats getötet. Eltern, Lehrer, Krankenschwestern, Ärzte, Hilfspersonal. UNRWA trauert, die Palästinenser trauern, die Israelis trauern." Er rief erneut zu einer humanitären Feuerpause auf.

Mitarbeiter der Vereinten Nationen planen für Montag eine Minute der Stille, um der Getöteten zu gedenken. Noch nie sind so viele UN-Hilfskräfte in einem Konflikt getötet worden. 2011 waren es in Nigeria 46, als ein Selbstmord-Attentäter ein Büro in Abuja ins Visier genommen hatte.

Die radikal-islamische Hamas-Miliz hatte am 7. Oktober einen brutalen Angriff auf Zivilisten in Israel verübt. Seitdem geht die israelische Armee im dicht besiedelten Gazastreifen gegen die Hamas vor. Nach palästinensischen Angaben hat Israel dort am Freitag mehrere Krankenhäuser angegriffen. Der Iran warf Israel ein immer härteres Vorgehen vor und warnte vor einer Ausweitung der Kämpfe in der Region.

(Bericht von Emma Farge, Gabrielle Tétrault-Farber und Riham Alkousaa, geschrieben von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)