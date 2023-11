USA und Indien wollen Verteidigungsbeziehungen ausbauen

NEU DELHI (dpa-AFX) - Die USA und Indien wollen ihre Zusammenarbeit unter anderem bei der Verteidigung weiter ausbauen. Die Außen- und Verteidigungsminister der beiden Länder begrüßten deshalb Fortschritte bei der gemeinsamen Entwicklung und Produktion von Verteidigungssystemen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einem Treffen der vier Minister in Neu Delhi am Freitag hieß.

Indien will sein Militär modernisieren und unabhängiger von Russland werden. Derzeit stammt ein Großteil der Militärausrüstung Indiens aus russischer Produktion. Die USA haben ein Interesse daran, Indien Waffen zu kaufen, auch um das Land von Russland zu lösen.

"Verteidigung bleibt einer der wichtigsten Pfeiler unserer bilateralen Beziehungen", sagte Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh. Das Treffen finde zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die Beziehungen enger seien als je davor. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte: "Angesichts dringender globaler Herausforderungen ist es wichtiger denn je, dass die zwei größten Demokratien der Welt Ansichten austauschen, gemeinsame Ziele finden und für unsere Menschen liefern."

Laut Mitteilung sprachen die Minister auch über den Ukraine-Krieg und die Lage in Nahost. Während Indien beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine eine neutrale Haltung einnimmt und sich damit vom Westen abgrenzt, herrscht beim Gaza-Krieg mehr Einigkeit. Die Minister forderten den Angaben nach gemeinsam die sofortige Freilassung der verbleibenden Geiseln in Gaza. Indische Vorgängerregierungen hatten Israel bislang nicht so offen unterstützt.

In Indien nutzen derzeit radikale Hindunationalisten den Gaza-Krieg aus, um Stimmung gegen Muslime zu machen. Diese stellen die größte Minderheit im Land dar./asg/DP/nas