Die Performance des Dax-Kursindex ist im Vergleich zum S&P 500 oder auch zum Dow Jones peinlich niedrig: Warum tun sich deutsche Aktien mit Kursgewinnen so schwer?

Der Dax ist im Vergleich zum S&P 500 nur ein Miniwert oder 5 Prozent im Volumen gemessen. Im S&P 500 als größtem Index der Welt sind die schwersten Unternehmen hoch gewichtet, zurzeit zusammen etwa mit 23 Prozent, von Apple angefangen bis Tesla. Vergleichbare Werte gibt es für den Dax nicht.

Somit sind Vergleiche sachlich unmöglich. Die Zusammensetzung des Dax ist im internationalen Vergleich wenig attraktiv. Der Dax kann dem amerikanischen Vorbild nur in der allgemeinen Tendenz folgen. Leider nicht mehr.

Bayer prüft eine Aufspaltung: Wie wahrscheinlich ist sie? Und was bedeutet das für Anleger?

Der neue Chef drückt sich etwas zweideutig aus. Die Dreiteilung von Bayer war die bisherige Annahme, aber die jüngsten Äußerungen lassen auch eine Alternative zu. Es geht um die Effizienz der drei Bayer-Sektoren und die dafür nötigen Entscheidungen.

Fest steht in beiden Fällen: In den drei Kerngeschäften von Bayer steckt mehr, als das Management in den vergangenen 6 bis 7 Jahren unabhängig von dem Rechtsfall Monsanto erreicht hat. Darin liegt eine echte Comeback-Chance, vergleichbar mit derjenigen, die ein früherer Bayer-Chef schon vorgemacht hat. Daraus entstand die Bayer-Rally mit über 160 Prozent Gewinn in rund 4 Jahren. Gibt es eine Wiederholung?

Sixt mit Rekordumsatz: Welche Gründe sprechen gegen die Aktie?

Sixt legte soeben hervorragende Ergebnisse vor. Dies dürfte im Kern auch für die Zukunft gelten. Die Darstellung von Sixt in den Medien fällt jedoch sehr bescheiden aus. Der Markt für Mietwagen ist zurzeit nicht sehr attraktiv. Die Aufhänger fehlen dafür. Das wird sich erst ändern, wenn Dax & Co. einen zuverlässigen fundamentalen Trend für 2024/2025 aufbauen. Die Ansätze dafür sind bereits erkennbar. Sixt gehört dann mit Sicherheit zu den Marktfavoriten.