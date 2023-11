Wochenausblick: DAX – mit Verlusten ins Wochenende. Datenreigen geht weiter

Nach dem Sprint der Vorwoche pendelte sich der DAX® im Wochenverlauf in einer engen Range ein. Reden von Fed-Chef Jerome Powell und anderen US-Notenbänkern schürten neue Zweifel, ob das Zinspeak in den USA nun erreicht ist. In der kommenden Woche warten eine Reihe von Wirtschaftsdaten auf die Investoren, die das Zinspendel möglicherweise in die eine oder andere Richtung schlagen lassen.

An den Rentenmärkten zogen vor allem die Renditen kurzlaufender Papiere in der zweiten Wochenhälfte deutlich an. Diese Entwicklung belastete auch Edelmetalle wie Gold und Silber. So sank der Goldpreis zum Wochenschluss unter die Marke von 1.950 US-Dollar. Besonders unter die Räder kamen Palladium und Platin. Schwache Wirtschaftszahlen aus China drückten zu Wochenbeginn den Ölpreis mächtig nach unten. Dabei sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf rund 81 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli diesen Jahres.

Unternehmen im Fokus

Die Entwicklung der Einzelwerte war von Unternehmenszahlen geprägt. So konnten unter anderem Commerzbank, Deutsche Post, Henkel und Merck Anleger überzeugen und legten überdurchschnittlich stark zu. Bayer, Daimler Truck, Vonovia und Zalando mussten hingegen deutliche Verluste gegenüber der Vorwoche hinnehmen.

Kommende Woche geht die Datenflut weiter. So melden unter anderem Bilfinger, CureVac, Delivery Hero, Dermapharm, Encavis, HHLA, Infineon, MorphoSys, Nagarro, Nordex, Patrizia, Porsche Automobil Holding, ProSiebenSat.1, RWE, Salzgitter, SFC Energy, Siemens, Siemens Energy, Talanx und Varta Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. VW veröffentlicht Auslieferungszahlen für Oktober

Wichtige Termine

MONDAY NOVEMBER 13, 2023

ECB’s de Guindos speaks at banking event.

Germany-Current account

TUESDAY NOVEMBER 14, 2023

Spain-Inflation

ECB’s Lane speaks.

ECB’s Enria speaks.

Germany-ZEW

Euro Zone-GDP Flash

ECB’s Elderson speaks.

United States-CPI

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data.

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives opening remarks at Fed event.

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks on economy and monetary policy.

WEDNESDAY NOVEMBER 15, 2023

Japan-GDP Advance

China (Mainland)-Activity indicators

Germany-WPI

France-Inflation Final

European Commission publishes economic forecasts for the 27-nation EU for 2024 and 2025

United States-Empire State

United States-Retail Sales

United States-PPI demand

THURSDAY NOVEMBER 16, 2023

ECB’s Lagarde speaks.

ECB’s Enria speaks.

United States-Jobless

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives opening remarks at Fed conference.

United States-Imports/Exports

United States-Philly Fed New

ECB’s de Guindos speaks.

United States-Industrial production

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks at Treasury Markets conference.

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives introductory remarks at Fed conference.

FRIDAY NOVEMBER 17, 2023

Moody’s rating agency scheduled review of sovereign debt rating in Italy.

ECB’s Lagarde gives speech.

Euro Zone-ECB c/a

Euro Zone-Inflation

ECB’s Holzmann speaks at economic reporters‘ club.

United States-Housing Stats

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks at Fed economic conference.

Chicago Federal Reserve Bank releases text of President Goolsbee’s remarks on economy

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks at Frankfurt European Banking Congress

Boston Federal Reserve Bank President Collins is interviewed on CNBC.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.260/15.360/15.570/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.587/14.800/14.935/15.068/15.164 Punkte Mit Verlusten ging der DAX® ins Wochenende und wischte im Wochenverlauf erzielten Gewinne fast komplett wieder aus. Nun sind die Blicke auf die Unterstützungszone 15.068/15.164 Punkte gerichtet. Sackt der Index unter diese Zone könnten die Bären das Zepter wieder in die Hand nehmen und den Leitindex im weiteren Verlauf in Richtung 15.000 Punkte oder gar 14.935 Punkte drücken. Noch ist es jedoch noch nicht soweit. Solange die Unterstützungszone hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.260 oder gar 15.360 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 18.09.2023 –10.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 10.11.2018 – 10.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 249,54 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC9XL8 200,23 11.500 21.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2023; 16:45 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 14,16 12.284,598103 13.820,172866 5 Open End DAX® HC07KP 17,94 13.820,015135 14.588,407977 10 Open End DAX® HC07M8 8,60 14.331,820812 14.843,466815 15 Open End DAX® HD04LH 12,94 14.741,265354 15.047,883673 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2023; 16:45 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,77 18.423,742524 16.889,044772 -5 Open End DAX® HC3TKP 5,70 16.888,325492 16.119,906682 -10 Open End DAX® HC73RN 7,09 16.376,519815 15.863,934745 -15 Open End DAX® HC65NK 3,70 15.967,075274 15.660,507429 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2023; 16:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.