Scholz und Sánchez sprechen über Zweistaatenlösung für Nahen Osten

MÁLAGA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez haben in Málaga unter anderem über den Krieg im Gazastreifen gesprochen. "Wir sind uns einig, dass es dringend notwendig ist, Friedenslösungen für den Nahen Osten zu finden (...)", schrieb Sánchez nach dem Treffen am späten Freitagabend auf X, vormals Twitter. In einer Mitteilung der spanischen Regierung hieß es dazu: Man habe die "Notwendigkeit erörtert, die internationale Gemeinschaft einzubeziehen, um eine endgültige Lösung zu finden, die die Koexistenz zweier Staaten, Israel und Palästina, in Frieden und Sicherheit ermöglicht."

Beim Treffen in der südspanischen Stadt, das am Rande des zweitägigen Kongresses der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) stattfand, habe man auch über die Notwendigkeit der weiteren Unterstützung für die Ukraine sowie über Migration und den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU bis 2027 gesprochen, schrieb Sánchez auf X.

Die beiden Politiker hätten sich auch mit Themen wie der Erweiterung der EU und der Künstlichen Intelligenz befasst, hieß es in der Mitteilung der spanischen Regierung. Die Regulierung der Künstlichen Intelligenz sei ein vorrangiges Thema für die spanische Ratspräsidentschaft./er/DP/mis