Ausbildung von Ukrainern an F-16-Kampfjets beginnt in Rumänien

BUKAREST (dpa-AFX) - In Rumänien beginnt an diesem Montag die Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets vom amerikanischen Typ F-16. Der rumänische Verteidigungsminister Angel Tilvar und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren eröffnen um 11.00 Uhr (MEZ) in der Luftwaffenbasis Fetesti, 150 Kilometer östlich von Bukarest, das Europäische F-16-Trainings-Zentrum (EFTC).

Die Niederlande stellen für das Programm, an dem auch rumänische Piloten teilnehmen, 12 bis 18 Kampfjets zur Verfügung. Der F-16-Hersteller Lockheed schickt Ausbilder und Wartungspersonal. Wann die Ukraine tatsächlich die Kampflugzeuge auch im Kriegsgebiet einsetzen kann, ist unklar. Geschätzt wird, dass das Training der Piloten mindestens sechs Monate dauern wird./gm/DP/mis